Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ эвакуировали жителей из Селидово - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 15.12.2025
Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ эвакуировали жителей из Селидово
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса – бывшие военнослужащие ВСУ, сформировавшие освободительное движение для борьбы с действующим руководством Украины, осуществляли эвакуацию мирного населения из освобожденного Селидово, рассказал РИА Новости командир боевого расчёта беспилотных летательных аппаратов с позывным "Хантер".
Селидово очень много было мирного населения, и работали с людьми: помощь, гуманитарная помощь, эвакуация", – добавил "Хантер".
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Бывшие украинские солдаты взяли в плен боевиков ВСУ под Новогродовкой
Вчера, 06:19
После выполнения задач в Селидово подразделение перебросили на красноармейское направление.
"После этого мы уже переехали на красноармейское направление, конкретно под Красноармейск", – сообщил он.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
Также "Хантер" предоставил РИА Новости видео боевой работы подразделения, на которых видно, как бойцы батальона имени Максима Кривоноса при помощи дронов уничтожают технику и живую силу противника.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
