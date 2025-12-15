https://ria.ru/20251215/spetsoperatsiya-2062023977.html
Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ эвакуировали жителей из Селидово
Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ эвакуировали жителей из Селидово
Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ эвакуировали жителей из Селидово
Добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса – бывшие военнослужащие ВСУ, сформировавшие освободительное движение для борьбы с действующим руководством
специальная военная операция на украине
селидово
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
селидово
украина
донецкая народная республика
россия
2025
Новости
Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ эвакуировали жителей из Селидово
РИА Новости: бойцы батальона Кривоноса эвакуировали мирное население из Селидово
ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса – бывшие военнослужащие ВСУ, сформировавшие освободительное движение для борьбы с действующим руководством Украины, осуществляли эвакуацию мирного населения из освобожденного Селидово, рассказал РИА Новости командир боевого расчёта беспилотных летательных аппаратов с позывным "Хантер".
"В Селидово
очень много было мирного населения, и работали с людьми: помощь, гуманитарная помощь, эвакуация", – добавил "Хантер".
После выполнения задач в Селидово подразделение перебросили на красноармейское направление.
"После этого мы уже переехали на красноармейское направление, конкретно под Красноармейск", – сообщил он.
Об освобождении Селидово в ДНР
Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка
и имеет важное стратегическое значение.
Также "Хантер" предоставил РИА Новости видео боевой работы подразделения, на которых видно, как бойцы батальона имени Максима Кривоноса при помощи дронов уничтожают технику и живую силу противника.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ
, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины
. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки
, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса
.