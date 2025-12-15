Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР. Архивное фото

Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ эвакуировали жителей из Селидово

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса – бывшие военнослужащие ВСУ, сформировавшие освободительное движение для борьбы с действующим руководством Украины, осуществляли эвакуацию мирного населения из освобожденного Селидово, рассказал РИА Новости командир боевого расчёта беспилотных летательных аппаратов с позывным "Хантер".

"В Селидово очень много было мирного населения, и работали с людьми: помощь, гуманитарная помощь, эвакуация", – добавил "Хантер".

После выполнения задач в Селидово подразделение перебросили на красноармейское направление.

"После этого мы уже переехали на красноармейское направление, конкретно под Красноармейск", – сообщил он.

Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.

Также "Хантер" предоставил РИА Новости видео боевой работы подразделения, на которых видно, как бойцы батальона имени Максима Кривоноса при помощи дронов уничтожают технику и живую силу противника.