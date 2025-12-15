СПЧ призывал повлиять на Украину для прекращения нарушений прав людей

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает мировое сообщество оказать воздействие на украинские власти в целях прекращения нарушений прав человека, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
В Telegram-канале Совета сообщили, что СПЧ направляет в международные инстанции, журналистам, политикам и правозащитникам очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ против военных и мирного населения, на этот раз за июль-сентябрь.
"Войска Украины не прекращают использовать террористические методы ведения войны. Ежедневно проводятся намеренные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и населенных пунктов. Беспилотные аппараты целенаправленно охотятся за мирными людьми. Официальный Киев последовательно продолжает репрессии в отношении верующих Украинской православной церкви… В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - заявил Фадеев в сопроводительном письме.