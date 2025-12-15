Рейтинг@Mail.ru
СПЧ призывал повлиять на Украину для прекращения нарушений прав людей - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/spch-2062215614.html
СПЧ призывал повлиять на Украину для прекращения нарушений прав людей
СПЧ призывал повлиять на Украину для прекращения нарушений прав людей - РИА Новости, 15.12.2025
СПЧ призывал повлиять на Украину для прекращения нарушений прав людей
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает мировое сообщество оказать воздействие на украинские власти в целях... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:57:00+03:00
2025-12-15T18:57:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060882148_0:176:3136:1940_1920x0_80_0_0_4fafb02d421fd972b04695e100ad7b4b.jpg
https://ria.ru/20250522/spch-2018371555.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060882148_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fadfc319532036c99cf35831be64ef68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, валерий фадеев
В мире, Россия, Украина, Киев, Валерий Фадеев
СПЧ призывал повлиять на Украину для прекращения нарушений прав людей

СПЧ призывал мир повлиять на Украину для прекращения нарушений прав людей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗаседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает мировое сообщество оказать воздействие на украинские власти в целях прекращения нарушений прав человека, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
В Telegram-канале Совета сообщили, что СПЧ направляет в международные инстанции, журналистам, политикам и правозащитникам очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ против военных и мирного населения, на этот раз за июль-сентябрь.
"Войска Украины не прекращают использовать террористические методы ведения войны. Ежедневно проводятся намеренные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и населенных пунктов. Беспилотные аппараты целенаправленно охотятся за мирными людьми. Официальный Киев последовательно продолжает репрессии в отношении верующих Украинской православной церкви… В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - заявил Фадеев в сопроводительном письме.
Советник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева
22 мая, 01:37
 
В миреРоссияУкраинаКиевВалерий Фадеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала