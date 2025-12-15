https://ria.ru/20251215/spch-2062215461.html
СПЧ направил в международные инстанции материалы о преступлениях ВСУ
СПЧ направил в международные инстанции материалы о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 15.12.2025
СПЧ направил в международные инстанции материалы о преступлениях ВСУ
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направляет в международные инстанции и политикам материалы о преступлениях ВСУ... РИА Новости, 15.12.2025
СПЧ направил в международные инстанции материалы о преступлениях ВСУ
СПЧ направил в международные инстанции данные о преступлениях ВСУ против военных
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направляет в международные инстанции и политикам материалы о преступлениях ВСУ против военных и мирного населения за июль-сентябрь, сообщили
в СПЧ.
"СПЧ направляет за рубеж очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против военнослужащих и гражданского населения. В нее вошли факты нарушений норм международного права за июль-сентябрь 2025 года в ДНР, ЛНР, в Курской, Белгородской и Брянской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале Совета.
С весны 2022 года СПЧ регулярно рассылает подборки материалов о преступлениях ВСУ в международные организации, диппредставительства, политикам, журналистам и правозащитникам.
"Среди свидетельств: целенаправленные уничтожения украинскими беспилотниками машин скорой помощи, намеренные атаки на 38 храмов и часовен в Белгородской области, убийства украинскими дронами украинских военнослужащих, которые сложили оружие и пытались сдаться в плен, пытки политзаключенных в Одессе", - отмечается в публикации.