18:55 15.12.2025
СПЧ направил в международные инстанции материалы о преступлениях ВСУ
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
СПЧ направил в международные инстанции материалы о преступлениях ВСУ

СПЧ направил в международные инстанции данные о преступлениях ВСУ против военных

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направляет в международные инстанции и политикам материалы о преступлениях ВСУ против военных и мирного населения за июль-сентябрь, сообщили в СПЧ.
"СПЧ направляет за рубеж очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против военнослужащих и гражданского населения. В нее вошли факты нарушений норм международного права за июль-сентябрь 2025 года в ДНР, ЛНР, в Курской, Белгородской и Брянской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале Совета.
С весны 2022 года СПЧ регулярно рассылает подборки материалов о преступлениях ВСУ в международные организации, диппредставительства, политикам, журналистам и правозащитникам.
"Среди свидетельств: целенаправленные уничтожения украинскими беспилотниками машин скорой помощи, намеренные атаки на 38 храмов и часовен в Белгородской области, убийства украинскими дронами украинских военнослужащих, которые сложили оружие и пытались сдаться в плен, пытки политзаключенных в Одессе", - отмечается в публикации.
