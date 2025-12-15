https://ria.ru/20251215/spartakiada-2062182175.html
Призеры юниорской спартакиады в Ростовской области получат премии
Призеры юниорской спартакиады в Ростовской области получат премии - РИА Новости, 15.12.2025
Призеры юниорской спартакиады в Ростовской области получат премии
Спортсмены и их тренеры из Ростовской области получат премии за победы в юниорской спартакиаде, сообщает правительство региона.
ростовская область
Призеры юниорской спартакиады в Ростовской области получат премии
Ростовские спортсмены получат премии за победы в юниорской спартакиаде
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Спортсмены и их тренеры из Ростовской области получат премии за победы в юниорской спартакиаде, сообщает правительство региона.
"Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о назначении и выплате единовременных премий победителям и призёрам финальных соревнований VI летней Спартакиады молодежи (юниорской) России 2025 года, а также их тренерам", - говорится в сообщении.
По распоряжению губернатора денежное поощрение получат 75 спортсменов и 48 тренеров. Общая сумма премий составит 1 252 000 рублей для спортсменов и 686 000 рублей для их наставников. Выплаты получат спортсмены разных направлений, включая гандбол, греблю, каратэ, гимнастику, парусный спорт и многие другие.
Среди отличившихся спортсменов - гимнастка Диана Гайнулина, завоевавшая пять медалей, пловец Максим Каратаев, ставший чемпионом в гребле на каноэ, и стрелок Матвей Чикалов, получивший золотую медаль за стрельбу из лука. Командные успехи показала женская гандбольная команда "Ростов-Дон", 16 игроков которой стали серебряными призёрами спартакиады.
"Развитие спорта, поддержка наших спортсменов и тренеров - это инвестиции в здоровье нации и в будущее региона. Победы молодых атлетов на таких соревнованиях, как спартакиада, - это результат огромного труда, таланта и воли. Мы будем и дальше создавать условия для того, чтобы юные спортсмены могли расти, совершенствоваться и достойно представлять Ростовскую область", - приводятся в сообщении слова губернатора.