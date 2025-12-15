Рейтинг@Mail.ru
В СЖР назвали военную журналистику самой опасной профессией - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 15.12.2025 (обновлено: 01:50 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/solovev-2062019001.html
В СЖР назвали военную журналистику самой опасной профессией
В СЖР назвали военную журналистику самой опасной профессией - РИА Новости, 15.12.2025
В СЖР назвали военную журналистику самой опасной профессией
Профессия "военный корреспондент" одна из самых опасных в мире, но сейчас окутана "романтикой", считает председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T01:47:00+03:00
2025-12-15T01:50:00+03:00
союз журналистов россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749356462_0:283:2984:1963_1920x0_80_0_0_f10c51ba0e5608a01a21e2374542fe4a.jpg
https://ria.ru/20251215/zhurnalisty-2062013888.html
https://ria.ru/20251214/zhurnalisty-2061911838.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749356462_177:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_32efc121505773ea75b63e2e42474c79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
союз журналистов россии, общество
Союз журналистов России, Общество
В СЖР назвали военную журналистику самой опасной профессией

Глава СЖР Соловьев назвал профессию военкора одной из самых опасных в мире

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Профессия "военный корреспондент" одна из самых опасных в мире, но сейчас окутана "романтикой", считает председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Здание Союза журналистов России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
День памяти погибших журналистов пройдет в СЖР
00:35
"К сожалению, это одна из самых опасных профессий в мире. Но она сейчас окутана определенной романтикой. Когда я выступаю на факультетах журналистики по стране, ко мне даже девушки подходят и спрашивают, как стать военкором, как проехать на первую линию фронта. Они не очень понимают, что это страшно, это опасно, можно погибнуть, можно быть раненым", - рассказал Соловьев в беседе с РИА Новости.
Он также отметил, что многие абитуриенты идут на факультет журналистики и готовы по окончании вузов идти на войну. Соловьев подчеркнул, что СЖР будет продолжать делать всё возможное, чтобы подготовить будущих коллег.
"Я всегда говорю, что очень важно иногда даже вовремя остановиться, потому что наша задача - это не героически погибнуть, а сделать свою работу профессионально. Сделать репортаж, написать статью и вовремя раньше всех передать её в редакцию, остаться в живых", - добавил Соловьев.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР
Вчера, 05:30
 
Союз журналистов РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала