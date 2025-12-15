В СЖР назвали военную журналистику самой опасной профессией

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Профессия "военный корреспондент" одна из самых опасных в мире, но сейчас окутана "романтикой", считает председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.

"К сожалению, это одна из самых опасных профессий в мире. Но она сейчас окутана определенной романтикой. Когда я выступаю на факультетах журналистики по стране, ко мне даже девушки подходят и спрашивают, как стать военкором, как проехать на первую линию фронта. Они не очень понимают, что это страшно, это опасно, можно погибнуть, можно быть раненым", - рассказал Соловьев в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что многие абитуриенты идут на факультет журналистики и готовы по окончании вузов идти на войну. Соловьев подчеркнул, что СЖР будет продолжать делать всё возможное, чтобы подготовить будущих коллег.