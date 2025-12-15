https://ria.ru/20251215/sobyanin-2062058127.html
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 15.12.2025
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:01:00+03:00
2025-12-15T10:01:00+03:00
2025-12-15T10:03:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Москва, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин: средства ПВО сбили еще один летевший на Москву БПЛА