09:43 15.12.2025
Над Москвой сбили беспилотник
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", - написал Собянин на платформе Max.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Над Калужской областью уничтожили три беспилотника
Над Калужской областью уничтожили три беспилотника
Москва Сергей Собянин
 
 
