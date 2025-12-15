https://ria.ru/20251215/sobyanin-2062051379.html
Над Москвой сбили беспилотник
Над Москвой сбили беспилотник - РИА Новости, 15.12.2025
Над Москвой сбили беспилотник
Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.12.2025
