Более 240 мест для временного размещения снега подготовили в Подмосковье
15.12.2025
Более 240 мест для временного размещения снега подготовили в Подмосковье
В Подмосковье подготовлено 243 площадки для размещения снега, убранного с улиц и дорог зимой, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и...
2025-12-15T16:20:00+03:00
2025-12-15T16:20:00+03:00
2025-12-15T16:20:00+03:00
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Подмосковье подготовлено 243 площадки для размещения снега, убранного с улиц и дорог зимой, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Каждая площадка расположена в границах муниципалитета, и ее размер определяется обслуживаемой территорией. Больше всего таких зон — в округах Орехово-Зуево и Домодедово, по 28 и 27 площадок соответственно.
Все места для складирования снега имеют плотное покрытие и обнесены земляным валом. Как уточнили в ведомстве, снег в зависимости от технических возможностей округа могут также вывозить на снегоплавильные установки.