Более 240 мест для временного размещения снега подготовили в Подмосковье

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Подмосковье подготовлено 243 площадки для размещения снега, убранного с улиц и дорог зимой, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Каждая площадка расположена в границах муниципалитета, и ее размер определяется обслуживаемой территорией. Больше всего таких зон — в округах Орехово-Зуево и Домодедово, по 28 и 27 площадок соответственно.