16:20 15.12.2025
Более 240 мест для временного размещения снега подготовили в Подмосковье
Более 240 мест для временного размещения снега подготовили в Подмосковье
В Подмосковье подготовлено 243 площадки для размещения снега, убранного с улиц и дорог зимой, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и... РИА Новости, 15.12.2025
Более 240 мест для временного размещения снега подготовили в Подмосковье

Свыше 240 площадок для временного размещения снега определили в Подмосковье

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Подмосковье подготовлено 243 площадки для размещения снега, убранного с улиц и дорог зимой, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Каждая площадка расположена в границах муниципалитета, и ее размер определяется обслуживаемой территорией. Больше всего таких зон — в округах Орехово-Зуево и Домодедово, по 28 и 27 площадок соответственно.
Все места для складирования снега имеют плотное покрытие и обнесены земляным валом. Как уточнили в ведомстве, снег в зависимости от технических возможностей округа могут также вывозить на снегоплавильные установки.
Грузовые автомобили со снегом
Свыше 550 единиц спецтехники обслужат федтрассы в Подмосковье зимой
13 ноября, 14:56
