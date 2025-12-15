Рейтинг@Mail.ru
Умеров оценил переговоры Украины и США в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/snbo-2062212975.html
Умеров оценил переговоры Украины и США в Берлине
Умеров оценил переговоры Украины и США в Берлине - РИА Новости, 15.12.2025
Умеров оценил переговоры Украины и США в Берлине
Двухдневные переговоры между Украиной и США в Берлине были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс, заявил в понедельник секретарь... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:45:00+03:00
2025-12-15T18:45:00+03:00
в мире
россия
сша
берлин (город)
стив уиткофф
рустем умеров
джаред кушнер
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062117320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7359a26b7539e9e459e7a13e817dc25.jpg
https://ria.ru/20251214/uitkoff-2062012200.html
https://ria.ru/20251215/berlin-2062170558.html
россия
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062117320_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f4b0456737db88349ce277482ce70652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, берлин (город), стив уиткофф, рустем умеров, джаред кушнер, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Берлин (город), Стив Уиткофф, Рустем Умеров, Джаред Кушнер, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
Умеров оценил переговоры Украины и США в Берлине

Умеров: Киев надеется до конца дня заключить соглашение с США

© AP Photo / Markus SchreiberРустем Умеров в Берлине
Рустем Умеров в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Рустем Умеров в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Двухдневные переговоры между Украиной и США в Берлине были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс, заявил в понедельник секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
В минувшее воскресенье в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Берлине
Вчера, 23:59
"За последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, был достигнут реальный прогресс. Мы надеемся, что к концу дня достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", - написал Умеров в социальной сети X.
Как пояснила РБК-Украина пресс-секретарь Умерова Диана Давитян, речь идет о том, что договоренность может быть достигнута "в конце концов", а не буквально "до конца сегодняшнего дня".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский в Берлине. 15 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Берлине завершился второй раунд переговоров по Украине
16:18
 
В миреРоссияСШАБерлин (город)Стив УиткоффРустем УмеровДжаред КушнерСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала