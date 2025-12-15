Умеров оценил переговоры Украины и США в Берлине

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Двухдневные переговоры между Украиной и США в Берлине были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс, заявил в понедельник секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

В минувшее воскресенье в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.

"За последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, был достигнут реальный прогресс. Мы надеемся, что к концу дня достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", - написал Умеров в социальной сети X.

Как пояснила РБК-Украина пресс-секретарь Умерова Диана Давитян, речь идет о том, что договоренность может быть достигнута "в конце концов", а не буквально "до конца сегодняшнего дня".

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.