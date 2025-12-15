Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
11:54 15.12.2025
Любое решение по российским активам расколет единство в ЕС, пишут СМИ
Любое решение по российским активам расколет единство в ЕС, пишут СМИ
Любое решение по российским активам расколет единство в ЕС, пишут СМИ
Решение руководства ЕС отказаться или "протолкнуть" идею о финансировании кредита для Украины за счет заблокированных активов РФ на фоне роста числа... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:54:00+03:00
2025-12-15T11:54:00+03:00
Любое решение по российским активам расколет единство в ЕС, пишут СМИ

Euractiv: все решения по активам РФ могут расколоть единство ЕС в помощи Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение руководства ЕС отказаться или "протолкнуть" идею о финансировании кредита для Украины за счет заблокированных активов РФ на фоне роста числа стран-членов, не поддерживающих такие меры, рискует нанести политический ущерб Евросоюзу и расколоть единство по поддержке Киева, пишет издание Euractiv.
Издание Politico ранее сообщило, что Италия, Бельгия, Мальта и Болгария призвали Еврокомиссию и Евросовет искать альтернативы конфискации замороженных активов России для предоставления кредита Киеву. В понедельник газета отметила, что Венгрия и Словакия, вероятно, выступят против идеи об использовании российских активов для Украины.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ узнали, какие страны могут выступить против изъятия российских активов
10:06
"Если оппозиция усилится, (глава Евросовета - ред.) Антониу Кошта в четверг столкнется с важным решением - отказаться от схемы (по использованию активов РФ для предоставления кредита Киеву - ред.) и проталкивать ее. Любой из этих вариантов чреват политическим ущербом и, потенциально, расколом в хрупком единстве блока в отношении Украины", - пишет издание.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Обсуждение изъятия российских активов идет сложно, признала Каллас
09:54
 
