СМИ: радикальная программа главы минцифры Украины отпугнула Зеленского
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого Владимир Зеленский собирался назначить на пост главы своего офиса, принес программу слишком радикального РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T09:42:00+03:00
украина
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого Владимир Зеленский собирался назначить на пост главы своего офиса, принес программу слишком радикального переустройства аппарата, чем отпугнул Зеленского, сообщает
агентство РБК-Украины со ссылкой на источники.
Зеленский 8 декабря назвал кандидатов на пост главы его офиса после увольнения с этой должности Андрея Ермака в связи с масштабным коррупционным скандалом, который вызвал резонанс на Украине и за рубежом. Одним из них был Федоров.
«
"Еще на позапрошлой неделе вопрос казался почти решенным – главой офиса Зеленского должен был стать первый вице-премьер Михаил Федоров. Но он пришел... с программой слишком радикального переустройства офиса, чем и отпугнул Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
По данным РБК-Украина, возможно, сыграл роль еще один изложенный в кулуарах аргумент: не может стать главой офиса Зеленского тот, кто активно приложился к увольнению предшественника. А Федоров, как отмечает агентство, как раз и был одним из главных "моторов" увольнения Ермака, наряду с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
«
"Кроме того, при назначении нового главы офиса Зеленского всегда будет вставать вопрос: что делать с нынешними заместителями. Собственно, с одним из них – куратором силового блока Олегом Татаровым. Его менеджерские качества "наверху" ценят, но любое "переназначение" Татарова очень неприятно с имиджевой точки зрения", - добавили в агентстве.
При этом в агентстве отмечают, что Зеленский хотел бы концептуально реформировать свой офис, как-то объединив его с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), главой которого является он сам. Но сейчас Зеленский полностью поглощен переговорами по урегулированию, потому затевать такую серьезную перестановку сейчас просто не имеет сил и времени.