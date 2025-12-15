СМИ: радикальная программа главы минцифры Украины отпугнула Зеленского

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого Владимир Зеленский собирался назначить на пост главы своего офиса, принес программу слишком радикального переустройства аппарата, чем отпугнул Зеленского, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого Владимир Зеленский собирался назначить на пост главы своего офиса, принес программу слишком радикального переустройства аппарата, чем отпугнул Зеленского, сообщает агентство РБК-Украины со ссылкой на источники.

Зеленский 8 декабря назвал кандидатов на пост главы его офиса после увольнения с этой должности Андрея Ермака в связи с масштабным коррупционным скандалом, который вызвал резонанс на Украине и за рубежом. Одним из них был Федоров.

« "Еще на позапрошлой неделе вопрос казался почти решенным – главой офиса Зеленского должен был стать первый вице-премьер Михаил Федоров. Но он пришел... с программой слишком радикального переустройства офиса, чем и отпугнул Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

По данным РБК-Украина, возможно, сыграл роль еще один изложенный в кулуарах аргумент: не может стать главой офиса Зеленского тот, кто активно приложился к увольнению предшественника. А Федоров, как отмечает агентство, как раз и был одним из главных "моторов" увольнения Ермака, наряду с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

« "Кроме того, при назначении нового главы офиса Зеленского всегда будет вставать вопрос: что делать с нынешними заместителями. Собственно, с одним из них – куратором силового блока Олегом Татаровым. Его менеджерские качества "наверху" ценят, но любое "переназначение" Татарова очень неприятно с имиджевой точки зрения", - добавили в агентстве.