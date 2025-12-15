Рейтинг@Mail.ru
СМИ: радикальная программа главы минцифры Украины отпугнула Зеленского - РИА Новости, 15.12.2025
09:42 15.12.2025
СМИ: радикальная программа главы минцифры Украины отпугнула Зеленского
СМИ: радикальная программа главы минцифры Украины отпугнула Зеленского - РИА Новости, 15.12.2025
СМИ: радикальная программа главы минцифры Украины отпугнула Зеленского
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого Владимир Зеленский собирался назначить на пост главы своего офиса, принес программу слишком радикального РИА Новости, 15.12.2025
украина
в мире, украина, владимир зеленский, михаил федоров, андрей ермак, рбк (медиагруппа), совет национальной безопасности и обороны украины, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Андрей Ермак, РБК (медиагруппа), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Дело Миндича
СМИ: радикальная программа главы минцифры Украины отпугнула Зеленского

Зеленский не назначит Федорова главой своего офиса из-за радикальной программы

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого Владимир Зеленский собирался назначить на пост главы своего офиса, принес программу слишком радикального переустройства аппарата, чем отпугнул Зеленского, сообщает агентство РБК-Украины со ссылкой на источники.
Зеленский 8 декабря назвал кандидатов на пост главы его офиса после увольнения с этой должности Андрея Ермака в связи с масштабным коррупционным скандалом, который вызвал резонанс на Украине и за рубежом. Одним из них был Федоров.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Зеленский назвал кандидатов на пост попавшего в скандал Ермака
8 декабря, 23:11
«

"Еще на позапрошлой неделе вопрос казался почти решенным – главой офиса Зеленского должен был стать первый вице-премьер Михаил Федоров. Но он пришел... с программой слишком радикального переустройства офиса, чем и отпугнул Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

По данным РБК-Украина, возможно, сыграл роль еще один изложенный в кулуарах аргумент: не может стать главой офиса Зеленского тот, кто активно приложился к увольнению предшественника. А Федоров, как отмечает агентство, как раз и был одним из главных "моторов" увольнения Ермака, наряду с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
«

"Кроме того, при назначении нового главы офиса Зеленского всегда будет вставать вопрос: что делать с нынешними заместителями. Собственно, с одним из них – куратором силового блока Олегом Татаровым. Его менеджерские качества "наверху" ценят, но любое "переназначение" Татарова очень неприятно с имиджевой точки зрения", - добавили в агентстве.

При этом в агентстве отмечают, что Зеленский хотел бы концептуально реформировать свой офис, как-то объединив его с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), главой которого является он сам. Но сейчас Зеленский полностью поглощен переговорами по урегулированию, потому затевать такую серьезную перестановку сейчас просто не имеет сил и времени.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СМИ узнали, с чем связана задержка назначения нового главы офиса Зеленского
11 декабря, 16:50
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровАндрей ЕрмакРБК (медиагруппа)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныДело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
