Глава МИД Словакии заявил, что страна против использования активов России - РИА Новости, 15.12.2025
22:53 15.12.2025
Глава МИД Словакии заявил, что страна против использования активов России
Глава МИД Словакии заявил, что страна против использования активов России
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар подтвердил, что Братислава не поддержит использование замороженных российских активов в пользу Украины. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
словакия
братислава
европейский совет
россия
евросоюз
в мире, словакия, братислава, европейский совет, россия, евросоюз
В мире, Словакия, Братислава, Европейский совет, Россия, Евросоюз
Глава МИД Словакии заявил, что страна против использования активов России

Бланар: Словакия не поддержит конфискацию российских активов в пользу Украины

© MICHAL CIZEKЮрай Бланар
Юрай Бланар - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© MICHAL CIZEK
Юрай Бланар. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 15 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар подтвердил, что Братислава не поддержит использование замороженных российских активов в пользу Украины.
Фицо 12 декабря заявил, что на саммите Европейского союза не поддержит ничего, что связано с военными расходами Киева, даже если там придется сидеть до Нового года.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Посол в Германии прокомментировал планы ЕС по российским активам
Вчера, 22:51
"Позиция Словакии неизменна. Мы с самого начала поддерживали опасения Бельгии… Председатель правительства письмом напрямую сообщил председателю Европейского совета Антониу Коште, что Словакия не поддержит такую конфискацию, как и не поддержит гарантии, которые были бы со стороны Словакии в вопросе финансирования военного конфликта на Украине, потому что наша позиция ясна с самого начала: у этого конфликта нет военного решения", - сказал Бланар журналистам в Брюсселе, запись его заявления опубликована на официальном YouTube-канале МИД Словакии в понедельник.
По его словам, некоторые европейские страны относятся к этому вопросу очень осторожно, поскольку это может быть сопряжено с "огромными рисками".
"Мы хотим (Украине - ред.) помогать гуманитарно и, прежде всего, необходимо вести дипломатические переговоры о завершении этой войны. Это наш абсолютный приоритет", - сказал Бланар.
Он напомнил, что Словакия помогает Украине электричеством, а также генераторами, которые необходимы ей в течение зимы.
"Что касается гарантий (безопасности - ред.), то Словакия не пошлет на Украину военных, но мы обязательно будем помогать логистически с нашей территории, если это поможет заключению прочного и устойчивого мира", - заключил Бланар.
Бланар в начале декабря заявлял, что Словакия готова внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины в виде логистической и технической помощи.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Глава РФПИ назвал использование российских активов крупным риском для ЕС
Вчера, 22:25
 
В миреСловакияБратиславаЕвропейский советРоссияЕвросоюз
 
 
