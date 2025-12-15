Глава МИД Словакии заявил, что страна против использования активов России

БРАТИСЛАВА, 15 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар подтвердил , что Братислава не поддержит использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Фицо 12 декабря заявил, что на саммите Европейского союза не поддержит ничего, что связано с военными расходами Киева , даже если там придется сидеть до Нового года.

"Позиция Словакии неизменна. Мы с самого начала поддерживали опасения Бельгии … Председатель правительства письмом напрямую сообщил председателю Европейского совета Антониу Коште , что Словакия не поддержит такую конфискацию, как и не поддержит гарантии, которые были бы со стороны Словакии в вопросе финансирования военного конфликта на Украине , потому что наша позиция ясна с самого начала: у этого конфликта нет военного решения", - сказал Бланар журналистам в Брюсселе , запись его заявления опубликована на официальном YouTube-канале МИД Словакии в понедельник.

По его словам, некоторые европейские страны относятся к этому вопросу очень осторожно, поскольку это может быть сопряжено с "огромными рисками".

"Мы хотим (Украине - ред.) помогать гуманитарно и, прежде всего, необходимо вести дипломатические переговоры о завершении этой войны. Это наш абсолютный приоритет", - сказал Бланар.

Он напомнил, что Словакия помогает Украине электричеством, а также генераторами, которые необходимы ей в течение зимы.

"Что касается гарантий (безопасности - ред.), то Словакия не пошлет на Украину военных, но мы обязательно будем помогать логистически с нашей территории, если это поможет заключению прочного и устойчивого мира", - заключил Бланар.