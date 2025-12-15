Почти 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. С начала года расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 61 тысяча новорожденных, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В Московской области все новорожденные проходят неонатальный скрининг, который позволяет выявить 36 генетических заболеваний. В их число входят врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия (СМА) и другие патологии.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин заявил, что ранняя диагностика генетических заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения.

"С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли почти 61 тысяча новорожденных, из них у 97 выявлены заболевания", — приводит пресс-служба слова главы ведомства.

Исследование проводится в первые дни жизни через забор образца крови из пятки. Если в результате анализа выявляется отклонение от нормы, специалист медицинской организации связывается с родителями, чтобы разъяснить им план дальнейших действий.