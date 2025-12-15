Рейтинг@Mail.ru
Почти 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
13:15 15.12.2025
Почти 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Почти 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
С начала года расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 61 тысяча новорожденных, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 15.12.2025
московская область (подмосковье)
Почти 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

С начала года 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. С начала года расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 61 тысяча новорожденных, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Московской области все новорожденные проходят неонатальный скрининг, который позволяет выявить 36 генетических заболеваний. В их число входят врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия (СМА) и другие патологии.
Заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин заявил, что ранняя диагностика генетических заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения.
"С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли почти 61 тысяча новорожденных, из них у 97 выявлены заболевания", — приводит пресс-служба слова главы ведомства.
Исследование проводится в первые дни жизни через забор образца крови из пятки. Если в результате анализа выявляется отклонение от нормы, специалист медицинской организации связывается с родителями, чтобы разъяснить им план дальнейших действий.
Более подробную информацию о системе родовспоможения в Московской области можно найти на специализированном интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает единый колл-центр этой системы. Связаться с операторами можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок является бесплатным.
Новый магнитно-резонансный томограф заработал в подмосковной больнице
