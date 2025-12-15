https://ria.ru/20251215/skrining-2062119983.html
Почти 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Почти 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 15.12.2025
Почти 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
С начала года расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 61 тысяча новорожденных, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:15:00+03:00
2025-12-15T13:15:00+03:00
2025-12-15T13:15:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_8386c10e6ea35202e27d7431ad469054.jpg
https://ria.ru/20251209/mrt-2060909648.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_803:0:3534:2048_1920x0_80_0_0_308c0561b6ae651cdb74ba5c6a2ffac1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
С начала года 61 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. С начала года расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 61 тысяча новорожденных, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Московской области все новорожденные проходят неонатальный скрининг, который позволяет выявить 36 генетических заболеваний. В их число входят врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия (СМА) и другие патологии.
Заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин заявил, что ранняя диагностика генетических заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения.
"С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли почти 61 тысяча новорожденных, из них у 97 выявлены заболевания", — приводит пресс-служба слова главы ведомства.
Исследование проводится в первые дни жизни через забор образца крови из пятки. Если в результате анализа выявляется отклонение от нормы, специалист медицинской организации связывается с родителями, чтобы разъяснить им план дальнейших действий.
Более подробную информацию о системе родовспоможения в Московской области можно найти на специализированном интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в регионе работает единый колл-центр этой системы. Связаться с операторами можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок является бесплатным.