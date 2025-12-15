Рейтинг@Mail.ru
За депутата Рады Скороход внесли залог
07:32 15.12.2025
За депутата Рады Скороход внесли залог
За депутата Рады Скороход внесли залог
Залог в размере 71,7 тысячи долларов внесен за депутата Верховной рады Украины Анну Скороход, которая проходит по делу о подстрекательстве к дачи взятки,... РИА Новости, 15.12.2025
в мире
украина
анна скороход
верховная рада украины
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
украина
в мире, украина, анна скороход, верховная рада украины, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Украина, Анна Скороход, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
За депутата Рады Скороход внесли залог

За депутата Рады Скороход внесли залог в размере 71,7 тысячи долларов

Обыски у Анны Скороход
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Залог в размере 71,7 тысячи долларов внесен за депутата Верховной рады Украины Анну Скороход, которая проходит по делу о подстрекательстве к дачи взятки, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на ее адвоката Олега Бургела.
"За народного депутата Анну Скороход внесли залог в 3 миллиона 28 тысяч гривен (71,7 тысячи долларов). Она находится с электронным браслетом контроля. Суд назначил меру пресечения в виде залога, она не находилась в СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
НАБУ более двух лет прослушивало депутата от партии Зеленского, пишут СМИ
12 декабря, 11:12
По словам адвоката, залог внесли "третьи лица" 12 декабря. Кто именно, не уточняется. Сама же Скороход ранее в суде отмечала, что не имеет таких денег. Сторона защиты просит суд уменьшить сумму залога и снять электронный браслет. Также в понедельник судьи будут рассматривать вопрос об аресте имущества Скороход.
Утром 5 декабря украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков. При этом она заявила, что Национальное антикоррупционное агентство сфабриковало фото ее квартиры, а видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО - "монтаж и вырезки из контекста". Она заявила, что ей вменяют подстрекательство к даче взятки. При этом все обвинения она отвергла, назвав дело против нее политическим.
Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
СМИ: депутат Рады заявила, что НАБУ сфабриковало фото ее квартиры
6 декабря, 12:33
 
В миреУкраинаАнна СкороходВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
