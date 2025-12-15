За депутата Рады Скороход внесли залог

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Залог в размере 71,7 тысячи долларов внесен за депутата Верховной рады Украины Анну Скороход, которая проходит по делу о подстрекательстве к дачи взятки, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на ее адвоката Олега Бургела.

По словам адвоката, залог внесли "третьи лица" 12 декабря. Кто именно, не уточняется. Сама же Скороход ранее в суде отмечала, что не имеет таких денег. Сторона защиты просит суд уменьшить сумму залога и снять электронный браслет. Также в понедельник судьи будут рассматривать вопрос об аресте имущества Скороход.