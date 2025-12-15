Рейтинг@Mail.ru
СК провел осмотр базы отдыха, куда прибыли пропавшие на Ослянке туристы
12:12 15.12.2025
СК провел осмотр базы отдыха, куда прибыли пропавшие на Ослянке туристы
СК провел осмотр базы отдыха, куда прибыли пропавшие на Ослянке туристы
2025
СК провел осмотр базы отдыха, куда прибыли пропавшие на Ослянке туристы

Следователи осмотрели базу отдыха, куда прибыли пропавшие на Ослянке туристы

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Следователи осмотрели базу отдыха, на которую прибыли пропавшие в Пермском крае туристы перед отправлением по маршруту, были допрошены их близкие родственники, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следователями также осмотрена база отдыха, в которую прибыли туристы перед отправлением по маршруту. Допрошены близкие родственники и двое туристов, вернувшихся на базу отдыха", - говорится в сообщении.
Краевое ГУ МЧС 14 декабря сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Ранее СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов.
Появились подробности о маршруте в Пермском крае, где пропали туристы
