https://ria.ru/20251215/sk-2062095743.html
СК провел осмотр базы отдыха, куда прибыли пропавшие на Ослянке туристы
СК провел осмотр базы отдыха, куда прибыли пропавшие на Ослянке туристы - РИА Новости, 15.12.2025
СК провел осмотр базы отдыха, куда прибыли пропавшие на Ослянке туристы
Следователи осмотрели базу отдыха, на которую прибыли пропавшие в Пермском крае туристы перед отправлением по маршруту, были допрошены их близкие родственники,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:12:00+03:00
2025-12-15T12:12:00+03:00
2025-12-15T12:20:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20251215/turisty-2062063105.html
пермский край
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СК провел осмотр базы отдыха, куда прибыли пропавшие на Ослянке туристы
Следователи осмотрели базу отдыха, куда прибыли пропавшие на Ослянке туристы