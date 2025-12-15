Рейтинг@Mail.ru
19:05 15.12.2025
Сийярто назвал членство Украины в ЕС угрозой войны для Европы
в мире, украина, европа, киев, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто назвал членство Украины в ЕС угрозой войны для Европы

Сийярто: членство Украины в ЕС угрожает Европе войной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Членство Украины в Евросоюзе - это не гарантия безопасности для Киева, а угроза войны для Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Мы, венгры, рассматриваем членство в ЕС не как гарантию безопасности для украинцев, а как угрозу войны для Европы. Принятие Украины в Евросоюз представляло бы собой огромную угрозу войны для всего ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС. Трансляцию вел телеканал М1.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Сийярто рассказал о планах ЕС по подготовке ВСУ
В миреУкраинаЕвропаКиевПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
