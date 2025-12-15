https://ria.ru/20251215/siyyarto-2062217447.html
Сийярто назвал членство Украины в ЕС угрозой войны для Европы
Сийярто назвал членство Украины в ЕС угрозой войны для Европы - РИА Новости, 15.12.2025
Сийярто назвал членство Украины в ЕС угрозой войны для Европы
Членство Украины в Евросоюзе - это не гарантия безопасности для Киева, а угроза войны для Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:05:00+03:00
2025-12-15T19:05:00+03:00
2025-12-15T19:05:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20251215/es-2062211777.html
украина
европа
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, киев, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто назвал членство Украины в ЕС угрозой войны для Европы
Сийярто: членство Украины в ЕС угрожает Европе войной