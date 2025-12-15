Рейтинг@Mail.ru
Симоньян поблагодарила Краснодар за инициативу присвоить ей почетное звание - РИА Новости, 15.12.2025
19:39 15.12.2025
Симоньян поблагодарила Краснодар за инициативу присвоить ей почетное звание
Симоньян поблагодарила Краснодар за инициативу присвоить ей почетное звание - РИА Новости, 15.12.2025
Симоньян поблагодарила Краснодар за инициативу присвоить ей почетное звание
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила депутатов городской думы Краснодара за предложение... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:39:00+03:00
2025-12-15T19:39:00+03:00
Симоньян поблагодарила Краснодар за инициативу присвоить ей почетное звание

Симоньян поблагодарила Краснодар за предложение присвоить ей почетное звание

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила депутатов городской думы Краснодара за предложение присвоить ей звание "Почетный гражданин города Краснодара".
"От всего сердца благодарю депутатов городской думы любимого Краснодара за такую инициативу. Эта новость меня просто поразила и очень порадовала. Буду благодарна, если проголосуете", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Она также поблагодарила город за инициативу и отметила, что служить родине для неё "невероятная гордость".
"Спасибо, Краснодар. Спасибо, ридненький", - написала она.
Как следует из повестки на сайте городской думы, вопрос о присвоении звания "Почетный гражданин города Краснодара" Симоньян рассмотрят на заседании 18 декабря.
Главный редактор "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
