Глава ДУМ России выразил соболезнования семьям погибших в Сиднее

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мусульмане России выступают с осуждением теракта в австрийском Сиднее и соболезнуют семьям погибших, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин.

Террористы 14 декабря открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, включая одного нападавшего, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.

"От лица российских мусульман выражаю соболезнования в связи с гибелью от рук террористов около полутора десятков безоружных людей, праздновавших в австралийском городе Сиднее иудейский праздник Ханука. Мы подчеркиваем, что каким бы ни был мотив нападавших, он в корне противоречит постулатам исламской религии. Мусульмане России безоговорочно осуждают этот теракт", - заявил муфтий Равиль Гайнутдин в понедельник на открытии XXI Международного мусульманского форума в Москве.