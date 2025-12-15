Рейтинг@Mail.ru
Глава ДУМ России выразил соболезнования семьям погибших в Сиднее
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
17:38 15.12.2025
Глава ДУМ России выразил соболезнования семьям погибших в Сиднее
Глава ДУМ России выразил соболезнования семьям погибших в Сиднее - РИА Новости, 15.12.2025
Глава ДУМ России выразил соболезнования семьям погибших в Сиднее
Мусульмане России выступают с осуждением теракта в австрийском Сиднее и соболезнуют семьям погибших, сообщил председатель Духовного управления мусульман... РИА Новости, 15.12.2025
религия, равиль гайнутдин, сидней, австралия
Религия, Религия, Равиль Гайнутдин, Сидней, Австралия

Глава ДУМ России выразил соболезнования семьям погибших в Сиднее

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мусульмане России выступают с осуждением теракта в австрийском Сиднее и соболезнуют семьям погибших, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин.
Террористы 14 декабря открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, включая одного нападавшего, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Сиднее при теракте погиб посланник иудейского движения Хабад, пишут СМИ
Вчера, 16:34
"От лица российских мусульман выражаю соболезнования в связи с гибелью от рук террористов около полутора десятков безоружных людей, праздновавших в австралийском городе Сиднее иудейский праздник Ханука. Мы подчеркиваем, что каким бы ни был мотив нападавших, он в корне противоречит постулатам исламской религии. Мусульмане России безоговорочно осуждают этот теракт", - заявил муфтий Равиль Гайнутдин в понедельник на открытии XXI Международного мусульманского форума в Москве.
XXI Международный мусульманский форум "Мир и доверие в эпоху деглобализации: исламский взгляд на вызовы современности" открылся в понедельник в российской столице. В работе форума принимают участие представители религиозных организаций России и стран арабо-мусульманского мира, политические и общественные деятели. В рамках мероприятия в честь 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества состоится выставка произведений изобразительного искусства "Мусульмане на защите Родины".
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Подозреваемый в теракте в Сиднее попадал в поле зрения спецслужб
04:06
 
Религия Равиль Гайнутдин Сидней Австралия
 
 
