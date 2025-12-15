https://ria.ru/20251215/sidney-2062034283.html
На мусульманском кладбище в Сиднее нашли свиные головы, пишут СМИ
Свиные головы якобы найдены на мусульманском кладбище в австралийском Сиднее после теракта, сообщает издание Daily Mail. РИА Новости, 15.12.2025
На мусульманском кладбище в Сиднее нашли свиные головы, пишут СМИ
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Свиные головы якобы найдены на мусульманском кладбище в австралийском Сиднее после теракта, сообщает издание Daily Mail
.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на Австралийское агентство внутренней разведки (ASIO) сообщал, что один из нападавших, Навид Акрам, ранее уже попадал на радар спецслужб. Кроме того, источник в объединенной контртеррористической группе спецслужб провинции Новый Южный Уэльс
сообщил телеканалу, что в автомобиле подозреваемых на пляже Бондай был найден флаг ИГ*.
"Свиные головы бросили на могилы мусульман на кладбище на западе Сиднея
в качестве шокирующей мести после теракта на пляже Бондай", - говорится в публикации издания.
Газета публикует фотографии из соцсетей.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
** Зпрещенная в РФ террористическая организация.