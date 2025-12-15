Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото

© AP Photo / Mark Baker Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее

Подозреваемый в теракте в Сиднее попадал в поле зрения спецслужб

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Навид Акрам, подозреваемый в теракте в австралийском Сиднее, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб, сообщает Навид Акрам, подозреваемый в теракте в австралийском Сиднее, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Австралийское агентство внутренней разведки (ASIO).

« "Шесть лет назад ASIO допрашивало одного из боевиков, совершивших нападение на пляже Бондай, по поводу его тесных связей с территориальной ячейкой " Исламского государства "*" — говорится в материале.

Источник в объединенной контртеррористической группе спецслужб провинции Новый Южный Уэльс заявил телеканалу, что в автомобиле подозреваемых на пляже Бондай был найден флаг ИГ*.

Как сообщила газета New York Post , 24-летний Акрам мог изучать религию в исламском центре — институте Аль-Мурада — который связан с другими мусульманскими организациями в Австралии.

В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс , это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Второго нападавшего задержали, им оказался житель Сиднея Навид Акрам. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщал, что третий преступник сдался сам.

В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.

Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.