В Сиднее с места теракта изъяли два взрывных устройства
В Сиднее с места теракта изъяли два самодельных взрывных устройства
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта в австралийском Сиднее и впоследствии обезврежены саперами, сообщила полиция провинции Новый Южный Уэльс.
"На месте преступления были найдены два самодельных взрывных устройства, наш отряд саперов забрал их с собой. Они были найдены в активированном состоянии и позже были обезврежены", - заявил представитель полиции Мэл Лэнион на пресс-конференции.
В воскресенье несколько злоумышленников открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс
, в результате стрельбы 16 человек погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.