В Сиднее с места теракта изъяли два взрывных устройства - РИА Новости, 15.12.2025
01:14 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/sidnej-2062016664.html
В Сиднее с места теракта изъяли два взрывных устройства
В Сиднее с места теракта изъяли два взрывных устройства - РИА Новости, 15.12.2025
В Сиднее с места теракта изъяли два взрывных устройства
Два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта в австралийском Сиднее и впоследствии обезврежены саперами, сообщила полиция... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T01:14:00+03:00
2025-12-15T01:14:00+03:00
https://ria.ru/20251214/terakt-2062009228.html
в мире, новый южный уэльс, сидней
В мире, Новый Южный Уэльс, Сидней
В Сиднее с места теракта изъяли два взрывных устройства

В Сиднее с места теракта изъяли два самодельных взрывных устройства

© AP Photo / Mark BakerНа месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта в австралийском Сиднее и впоследствии обезврежены саперами, сообщила полиция провинции Новый Южный Уэльс.
"На месте преступления были найдены два самодельных взрывных устройства, наш отряд саперов забрал их с собой. Они были найдены в активированном состоянии и позже были обезврежены", - заявил представитель полиции Мэл Лэнион на пресс-конференции.
В воскресенье несколько злоумышленников открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате стрельбы 16 человек погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
