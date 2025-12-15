В Сиднее с места теракта изъяли два взрывных устройства

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта в австралийском Сиднее и впоследствии обезврежены саперами, сообщила полиция провинции Новый Южный Уэльс.

"На месте преступления были найдены два самодельных взрывных устройства, наш отряд саперов забрал их с собой. Они были найдены в активированном состоянии и позже были обезврежены", - заявил представитель полиции Мэл Лэнион на пресс-конференции.