Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 15.12.2025 (обновлено: 12:53 15.12.2025)
ВСУ за сутки потеряли свыше 270 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 270 боевиков в зоне действий "Севера"

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 270 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка и Рыжевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приморское, Барановка, Нестерное, Вильча, Волчанские Хутора и Першотравневое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял свыше 270 военнослужащих, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сумская область
 
 
