https://ria.ru/20251215/sever-2062110872.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 270 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 270 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 270 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 270 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T12:43:00+03:00
2025-12-15T12:43:00+03:00
2025-12-15T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74c9259149ec5b34239b1910f928db59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f7b41f3341d4baef71ff2f0edd6c4397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область
ВСУ за сутки потеряли свыше 270 боевиков в зоне действий "Севера"
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской области