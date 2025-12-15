Сепаратисты в Йемене начали операцию на юго-западе страны

ДОХА, 15 дек - РИА Новости. Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили о расширении операций на юго-западную провинцию Абьян после захвата двух восточных провинций, говорится в полученном РИА Новости заявлении их вооруженных сил.

"В связи с успешным завершением операции "Стрелы Востока", а также в свете угроз и действий террористического альянса хуситов и " Аль-Каиды "*, планировавшего нападение на провинцию Абьян и ее жителей... наши южные вооруженные силы, исходя из своих обязанностей по защите нашего народа и продолжая войну против терроризма... объявляют о начале "Решающей операции" в провинции Абьян", - отмечается в заявлении.

Сепаратисты призвали жителей и племена провинции Абьян усилить поддержку сил, участвующих в военных и силовых структурах в рамках операции.

Глава международно признанного Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими 5 декабря покинул Аден и отправился в Саудовскую Аравию в знак протеста против военных действий переходного совета и установления контроля сепаратистов над провинциями Аль-Махра и Хадрамаут. Ранее силы, лояльные переходному совету Южного Йемена, захватили контроль над нефтяными месторождениями региона Месила компании PetroMasila и ее объектами к востоку от Мукаллы, столицы провинции Хадрамаут. Этому предшествовали их столкновения с силами "Альянса племен Хадрамаута", которые контролировали нефтяные объекты.

После захвата двух восточных провинций переходный совет объявил, что под его контролем находятся шесть провинций, до 1990 года входивших в состав существовавшей на этих территориях Народной Демократической Республики Йемен.

Переходный совет требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге Йемена, обосновывая это тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.

На протяжении более десяти лет в Йемене также идет конфликт между международно признанным правительством и шиитским движением " Ансар Алла " (хуситами).

С сентября 2014 года хуситы контролируют большую часть центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану