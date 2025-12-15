Рейтинг@Mail.ru
Сепаратисты в Йемене начали операцию на юго-западе страны
15:35 15.12.2025
Сепаратисты в Йемене начали операцию на юго-западе страны
Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили о расширении операций на юго-западную провинцию Абьян после захвата двух восточных провинций, говорится РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:35:00+03:00
2025-12-15T15:35:00+03:00
в мире
йемен
россия
аден
аль-каида
ансар алла
йемен
россия
аден
© AP Photo / Hani MohammedЙеменские военные полицейские
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Йеменские военные полицейские. Архивное фото
ДОХА, 15 дек - РИА Новости. Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили о расширении операций на юго-западную провинцию Абьян после захвата двух восточных провинций, говорится в полученном РИА Новости заявлении их вооруженных сил.
"В связи с успешным завершением операции "Стрелы Востока", а также в свете угроз и действий террористического альянса хуситов и "Аль-Каиды"*, планировавшего нападение на провинцию Абьян и ее жителей... наши южные вооруженные силы, исходя из своих обязанностей по защите нашего народа и продолжая войну против терроризма... объявляют о начале "Решающей операции" в провинции Абьян", - отмечается в заявлении.
Дым после израильских авиаударов по аэропорту в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Командир "Аль-Каиды"* убит при ударе БПЛА США, сообщил источник
30 ноября, 00:41
Сепаратисты призвали жителей и племена провинции Абьян усилить поддержку сил, участвующих в военных и силовых структурах в рамках операции.
Глава международно признанного Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими 5 декабря покинул Аден и отправился в Саудовскую Аравию в знак протеста против военных действий переходного совета и установления контроля сепаратистов над провинциями Аль-Махра и Хадрамаут. Ранее силы, лояльные переходному совету Южного Йемена, захватили контроль над нефтяными месторождениями региона Месила компании PetroMasila и ее объектами к востоку от Мукаллы, столицы провинции Хадрамаут. Этому предшествовали их столкновения с силами "Альянса племен Хадрамаута", которые контролировали нефтяные объекты.
После захвата двух восточных провинций переходный совет объявил, что под его контролем находятся шесть провинций, до 1990 года входивших в состав существовавшей на этих территориях Народной Демократической Республики Йемен.
Повстанцы-хуситы на улице Саны - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сепаратисты с юга Йемена захватили власть на востоке, сообщил источник
дополняется ...
Переходный совет требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге Йемена, обосновывая это тем, что жители южных провинций страдали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.
На протяжении более десяти лет в Йемене также идет конфликт между международно признанным правительством и шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами).
С сентября 2014 года хуситы контролируют большую часть центральных и северных провинций Йемена, включая столицу Сану.
* Запрещенная в России террористическая организация
Йемен - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Йемене может вспыхнуть новый конфликт, сообщил источник
28 ноября, 04:22
 
В миреЙеменРоссияАденАль-КаидаАнсар Алла
 
 
Заголовок открываемого материала