Эксперт объяснил, кому лучше снять деньги с накопительных счетов

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На фоне снижения банковских ставок у вкладчиков появился выбор — перенести средства с накопительного счета на вклад, чтобы зафиксировать пока еще высокую доходность, или сохранить возможность снятия средств, рассказал агентству “Прайм” руководитель продукта Вклады в Сравни Илья Васильков.
“Если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад может быть выгодным шагом. Накопительные счета удобны доступностью, но их ставки банки корректируют быстрее всех, реагируя на изменения ключевой”, — считает эксперт.
Однако если есть вероятность обращения к средствам, лучше сохранить их на накопительном счете, невзирая на более быстрое снижение ставок по таким продуктам. В случае досрочного расторжения вклада вы не получите никакой доходности, что сведет выгоду от высокой ставки на нет, заключил он.
