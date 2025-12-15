Эксперт объяснил, кому лучше снять деньги с накопительных счетов

“Если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад может быть выгодным шагом. Накопительные счета удобны доступностью, но их ставки банки корректируют быстрее всех, реагируя на изменения ключевой”, — считает эксперт.

Однако если есть вероятность обращения к средствам, лучше сохранить их на накопительном счете, невзирая на более быстрое снижение ставок по таким продуктам. В случае досрочного расторжения вклада вы не получите никакой доходности, что сведет выгоду от высокой ставки на нет, заключил он.