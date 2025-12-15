Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, кому лучше снять деньги с накопительных счетов - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/scheta-2062013778.html
Эксперт объяснил, кому лучше снять деньги с накопительных счетов
Эксперт объяснил, кому лучше снять деньги с накопительных счетов - РИА Новости, 15.12.2025
Эксперт объяснил, кому лучше снять деньги с накопительных счетов
На фоне снижения банковских ставок у вкладчиков появился выбор — перенести средства с накопительного счета на вклад, чтобы зафиксировать пока еще высокую... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T02:17:00+03:00
2025-12-15T02:17:00+03:00
экономика
вклады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_fb00772a8c44a658150c1113d42e649e.jpg
https://ria.ru/20251210/vklady-2060990716.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a95554d8209be86d3beb695e4bcb17b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вклады
Экономика, Вклады
Эксперт объяснил, кому лучше снять деньги с накопительных счетов

Финансист Васильков: стоит перенести средства с накопительного счета на вклад

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На фоне снижения банковских ставок у вкладчиков появился выбор — перенести средства с накопительного счета на вклад, чтобы зафиксировать пока еще высокую доходность, или сохранить возможность снятия средств, рассказал агентству “Прайм” руководитель продукта Вклады в Сравни Илья Васильков.
«
“Если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад может быть выгодным шагом. Накопительные счета удобны доступностью, но их ставки банки корректируют быстрее всех, реагируя на изменения ключевой”, — считает эксперт.
Однако если есть вероятность обращения к средствам, лучше сохранить их на накопительном счете, невзирая на более быстрое снижение ставок по таким продуктам. В случае досрочного расторжения вклада вы не получите никакой доходности, что сведет выгоду от высокой ставки на нет, заключил он.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада
10 декабря, 02:23
 
ЭкономикаВклады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала