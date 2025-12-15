Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия. Архивное фото

© AP Photo / Maryam Majd Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия

В бундестаге во время визита Зеленского произошел сбой в работе интернета

БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Серьезный сбой в работе интернета произошел в бундестаге во время визита Владимира Зеленского, сообщает газета Серьезный сбой в работе интернета произошел в бундестаге во время визита Владимира Зеленского, сообщает газета Bild со ссылкой на аппарат германского парламента.

"Именно в тот момент, когда Зеленский посещал в понедельник бундестаг, возникли серьезные проблемы с доступом в интернет и в работе электронной почты. Это коснулось различных фракций и депутатов", - говорится в материале.

Как сообщили изданию в аппарате бундестага, сбой был зафиксирован в 14.30 по местному времени (16.30 мск), на момент публикации материала в газете он еще не был устранен.

Представители офисов депутатов рассказали, что не работают даже принтеры. Также нарушено внутреннее соединение - интранет. В этой связи издание предполагает, что могли пострадать серверы бундестага.