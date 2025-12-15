https://ria.ru/20251215/sboj-2062236393.html
В бундестаге во время визита Зеленского произошел сбой в работе интернета
В бундестаге во время визита Зеленского произошел сбой в работе интернета
В бундестаге во время визита Зеленского произошел сбой в работе интернета
Серьезный сбой в работе интернета произошел в бундестаге во время визита Владимира Зеленского, сообщает газета Bild со ссылкой на аппарат германского...
2025-12-15T21:15:00+03:00
2025-12-15T21:15:00+03:00
2025-12-15T21:15:00+03:00
в мире
берлин (город)
украина
владимир зеленский
германия
В бундестаге во время визита Зеленского произошел сбой в работе интернета
Bild: в бундестаге произошел сбой в работе интернета во время визита Зеленского
БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости.
Серьезный сбой в работе интернета произошел в бундестаге во время визита Владимира Зеленского, сообщает газета Bild
со ссылкой на аппарат германского парламента.
В минувшее воскресенье в Берлине
в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
, зятя американского лидера Джареда Кушнера
и Владимира Зеленского
. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине
.
"Именно в тот момент, когда Зеленский посещал в понедельник бундестаг, возникли серьезные проблемы с доступом в интернет и в работе электронной почты. Это коснулось различных фракций и депутатов", - говорится в материале.
Как сообщили изданию в аппарате бундестага, сбой был зафиксирован в 14.30 по местному времени (16.30 мск), на момент публикации материала в газете он еще не был устранен.
Представители офисов депутатов рассказали, что не работают даже принтеры. Также нарушено внутреннее соединение - интранет. В этой связи издание предполагает, что могли пострадать серверы бундестага.
Пропуск в здание бундестага, в том числе лиц со спецпропусками, из-за возникших проблем был приостановлен.