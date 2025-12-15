Саратовские школьники отправили участникам СВО тысячу печений

"Ученики школы-интерната Саратовской области в рамках образовательной программы "Хлеб - всему голова" приготовили для участников специальной военной операции тысячу домашних печений и написали более ста писем с теплыми словами поддержки", - рассказали в пресс-службе министерства.

Ведомство уточнило, что дети в письмах поблагодарили бойцов и пожелали им скорейшего возвращения домой. Печенье они испекли, чтобы поделиться с защитниками частичкой домашнего тепла и напомнить, что их ждут и любят.