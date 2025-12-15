https://ria.ru/20251215/saratov-2062121730.html
Саратовские школьники отправили участникам СВО тысячу печений
Саратовские школьники отправили участникам СВО тысячу печений - РИА Новости, 15.12.2025
Саратовские школьники отправили участникам СВО тысячу печений
Воспитанники школы-интерната города Хвалынска Саратовской области отправили участникам СВО тысячу печений и сотни писем, сообщили в региональном министерстве... РИА Новости, 15.12.2025
Саратовские школьники отправили участникам СВО тысячу печений
Саратовские школьники отправили бойцам СВО тысячу печений и сотни писем
САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Воспитанники школы-интерната города Хвалынска Саратовской области отправили участникам СВО тысячу печений и сотни писем, сообщили в региональном министерстве образования.
"Ученики школы-интерната Саратовской области в рамках образовательной программы "Хлеб - всему голова" приготовили для участников специальной военной операции тысячу домашних печений и написали более ста писем с теплыми словами поддержки", - рассказали в пресс-службе министерства.
Ведомство уточнило, что дети в письмах поблагодарили бойцов и пожелали им скорейшего возвращения домой. Печенье они испекли, чтобы поделиться с защитниками частичкой домашнего тепла и напомнить, что их ждут и любят.