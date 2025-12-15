Рейтинг@Mail.ru
В Саратове рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа
09:11 15.12.2025
В Саратове рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа
2025-12-15T09:11:00+03:00
2025-12-15T09:11:00+03:00
происшествия
саратов
россия
взрыв газа в волгоградской области
саратов
россия
происшествия, саратов, россия, взрыв газа в волгоградской области
Происшествия, Саратов, Россия, Взрыв газа в Волгоградской области
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Молодой мужчина, получивший ожоги в результате взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове, находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
В субботу в региональном ГУМЧС России сообщали, что, по предварительным данным, взрыв газа произошел на девятом этаже десятиэтажного дома на улице Ладожской, 5 в Саратове. В результате в больницу с ожогами был госпитализирован 27-летний мужчина. В нескольких квартирах выбило стекла, при этом пожара не было, строительные конструкции не повреждены. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту ЧП.
"Мужчина находится в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме", - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Последствия взрыва газовоздушной смеси в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Саратове произошел взрыв газовоздушной смеси в десятиэтажном доме
Вчера, 17:07
 
ПроисшествияСаратовРоссияВзрыв газа в Волгоградской области
 
 
