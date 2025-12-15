В Саратове рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа

САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Молодой мужчина, получивший ожоги в результате взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове, находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.