В Саратове рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа
В Саратове рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа
Молодой мужчина, получивший ожоги в результате взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Ладожской в Саратове, находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 15.12.2025
Пострадавший при взрыве газа в Саратове находится в тяжелом состоянии