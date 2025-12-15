https://ria.ru/20251215/sanktsija-2062240331.html
Лавров прокомментировал санкции против российских компаний
Санкции против крупных компаний, как в случае российских "Лукойла" и "Роснефти", - это проявление желания подавить конкурентов нечистоплотными методами, считает
Лавров прокомментировал санкции против российских компаний
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Санкции против крупных компаний, как в случае российских "Лукойла" и "Роснефти", - это проявление желания подавить конкурентов нечистоплотными методами, считает
глава МИД РФ Сергей Лавров.
В конце октября США
ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти
" и "Лукойла
" - и их дочерних структур.
"Когда эти санкции касаются запрета на деятельность крупнейших мировых компаний, как в случае с нашей частной компанией ПАО "Лукойл" и государственной корпорацией "Роснефть", если разбираться в сути происходящего, то не вижу в этом ничего, кроме желания подавить конкурентов нечистоплотными методами", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
По его оценке, такие шаги означают, что у Запада, включая США, далеко не всегда хватает сил для честной борьбы.
"И для сохранения своих доминирующих позиций им приходится прибегать к нечистоплотным, антидемократическим, антирыночным методам", - указал министр.