Лавров прокомментировал санкции против российских компаний - РИА Новости, 15.12.2025
21:53 15.12.2025
Лавров прокомментировал санкции против российских компаний
Санкции против крупных компаний, как в случае российских "Лукойла" и "Роснефти", - это проявление желания подавить конкурентов нечистоплотными методами, считает РИА Новости, 15.12.2025
экономика, сша, россия, сергей лавров, лукойл, роснефть
Экономика, США, Россия, Сергей Лавров, ЛУКОЙЛ, Роснефть
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Санкции против крупных компаний, как в случае российских "Лукойла" и "Роснефти", - это проявление желания подавить конкурентов нечистоплотными методами, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В конце октября США ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
"Когда эти санкции касаются запрета на деятельность крупнейших мировых компаний, как в случае с нашей частной компанией ПАО "Лукойл" и государственной корпорацией "Роснефть", если разбираться в сути происходящего, то не вижу в этом ничего, кроме желания подавить конкурентов нечистоплотными методами", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
По его оценке, такие шаги означают, что у Запада, включая США, далеко не всегда хватает сил для честной борьбы.
"И для сохранения своих доминирующих позиций им приходится прибегать к нечистоплотным, антидемократическим, антирыночным методам", - указал министр.
