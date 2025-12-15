Лавров прокомментировал санкции против российских компаний

"Когда эти санкции касаются запрета на деятельность крупнейших мировых компаний, как в случае с нашей частной компанией ПАО "Лукойл" и государственной корпорацией "Роснефть", если разбираться в сути происходящего, то не вижу в этом ничего, кроме желания подавить конкурентов нечистоплотными методами", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".