Генсек Международного движения русофилов отреагировал на введение санкций
Генсек Международного движения русофилов отреагировал на введение санкций - РИА Новости, 15.12.2025
Генсек Международного движения русофилов отреагировал на введение санкций
Санкции Евросоюза в отношении Международного движения русофилов никак не повлияют на работу организации, заявил РИА Новости ее генеральный секретарь Николай... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:54:00+03:00
2025-12-15T15:54:00+03:00
2025-12-15T15:54:00+03:00
Генсек Международного движения русофилов отреагировал на введение санкций
РИА Новости: санкции ЕС не повлияют на работу Международного движения русофилов
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении Международного движения русофилов никак не повлияют на работу организации, заявил РИА Новости ее генеральный секретарь Николай Малинов.
Евросоюз в понедельник внес в санкционные списки Международное движение русофилов.
"Эти санкции никак не повлияют на нашу работу, потому что Международное движение русофилов - незарегистрированная организация. Единственная регистрация у нас есть в ОБСЕ
, посмотрим, как сейчас отреагирует ОБСЕ на эти санкции", - сказал Малинов
.
Он назвал смешными обвинения авторов документа в связях с российскими властями.
"Такого нет. То есть у нас организация международная, в ней российские граждане не участвуют. У нас, согласно статье 8 нашего устава, русские граждане не имеют права быть членами нашей организации. Мы организация иностранцев", - добавил собеседник агентства.