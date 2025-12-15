Рейтинг@Mail.ru
Генсек Международного движения русофилов отреагировал на введение санкций - РИА Новости, 15.12.2025
15:54 15.12.2025
Генсек Международного движения русофилов отреагировал на введение санкций
2025
обсе, евросоюз
ОБСЕ, Евросоюз
Генсек Международного движения русофилов отреагировал на введение санкций

РИА Новости: санкции ЕС не повлияют на работу Международного движения русофилов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза в отношении Международного движения русофилов никак не повлияют на работу организации, заявил РИА Новости ее генеральный секретарь Николай Малинов.
Евросоюз в понедельник внес в санкционные списки Международное движение русофилов.
"Эти санкции никак не повлияют на нашу работу, потому что Международное движение русофилов - незарегистрированная организация. Единственная регистрация у нас есть в ОБСЕ, посмотрим, как сейчас отреагирует ОБСЕ на эти санкции", - сказал Малинов.
Он назвал смешными обвинения авторов документа в связях с российскими властями.
"Такого нет. То есть у нас организация международная, в ней российские граждане не участвуют. У нас, согласно статье 8 нашего устава, русские граждане не имеют права быть членами нашей организации. Мы организация иностранцев", - добавил собеседник агентства.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Евросоюз впервые добавил в список санкций против России гражданина США
ОБСЕ, Евросоюз
 
 
