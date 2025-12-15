Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз расширил список антироссийских санкций - РИА Новости, 15.12.2025
14:26 15.12.2025 (обновлено: 14:27 15.12.2025)
Евросоюз расширил список антироссийских санкций
Евросоюз расширил список антироссийских санкций - РИА Новости, 15.12.2025
Евросоюз расширил список антироссийских санкций
Евросоюз внес в санкционный список в отношении России 17 физических и шесть юридических лиц, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС. РИА Новости, 15.12.2025
россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Евросоюз расширил список антироссийских санкций

ЕС добавил в санкционный список против России 17 физических и 6 юридических лиц

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Евросоюз внес в санкционный список в отношении России 17 физических и шесть юридических лиц, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС.
Европейский союз добавил в свой санкционный список в отношении "лиц, участвующих в дестабилизирующей деятельности России", 12 физических и два юридических лица, а в санкционный список "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - пять физических и четыре юридических лица.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Евросоюз впервые добавил в список санкций против России гражданина США
РоссияЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
