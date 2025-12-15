https://ria.ru/20251215/sanktsii-2062138305.html
Евросоюз расширил список антироссийских санкций
Евросоюз расширил список антироссийских санкций
Евросоюз внес в санкционный список в отношении России 17 физических и шесть юридических лиц, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС. РИА Новости, 15.12.2025
ЕС добавил в санкционный список против России 17 физических и 6 юридических лиц