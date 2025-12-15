Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз впервые добавил в список санкций против России гражданина США
14:24 15.12.2025 (обновлено: 14:36 15.12.2025)
Евросоюз впервые добавил в список санкций против России гражданина США
Евросоюз впервые добавил в список санкций против России гражданина США
россия, сша, санкции
Россия, США, Санкции
Евросоюз впервые добавил в список санкций против России гражданина США

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз впервые добавил в свой санкционный список против России гражданина США - бывшего заместителя шерифа Флориды Джона Марка Дугана, следует из опубликованного на сайте Совета ЕС регламента.
Согласно документу, Джон Марк Дуган внесен в санкционный список ЕС так как, по мнению Евросоюза, он якобы получает поддержку и инструкции из России с целью оказания влияния на выборы, дискредитации политических деятелей и манипуляции общественным дискурсом в западных странах.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Евросоюз расширил список антироссийских санкций
Россия США Санкции
 
 
