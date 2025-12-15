https://ria.ru/20251215/sanktsii-2062137000.html
Евросоюз впервые добавил в список санкций против России гражданина США
Евросоюз впервые добавил в свой санкционный список против России гражданина США - бывшего заместителя шерифа Флориды Джона Марка Дугана, следует из... РИА Новости, 15.12.2025
ЕС внес в список санкций против России гражданина США Джона Марка Дугана