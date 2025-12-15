Рейтинг@Mail.ru
ЕС внес журналистку Диану Панченко в санкционный список
14:06 15.12.2025
ЕС внес журналистку Диану Панченко в санкционный список
Евросоюз внес в санкционный список журналистку Диану Панченко, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 15.12.2025
2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционный список журналистку Диану Панченко, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
"Диана Витальевна Панченко", - говорится в документе.
Основанием для включения Панченко в санкционный список стало распространение "антиукраинских, пророссийских и антинатовских нарративов", а также критика украинских властей в ее Telegram-канале и в аккаунте на платформе Х, где она якобы распространяет кликбейты и недостоверную информацию и продвигает "пророссийские аккаунты".
ЕС внес в санкционный список российских журналистов и аналитиков
