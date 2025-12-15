https://ria.ru/20251215/sanktsii-2062132277.html
ЕС внес журналистку Диану Панченко в санкционный список
ЕС внес журналистку Диану Панченко в санкционный список - РИА Новости, 15.12.2025
ЕС внес журналистку Диану Панченко в санкционный список
Евросоюз внес в санкционный список журналистку Диану Панченко, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:06:00+03:00
2025-12-15T14:06:00+03:00
2025-12-15T14:26:00+03:00
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991695500_170:0:1123:536_1920x0_80_0_0_b029edd07f7ce2ee80eae5c3149414cc.jpg
https://ria.ru/20251215/es-2062136865.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991695500_234:0:1059:619_1920x0_80_0_0_65e5a0aebc8c3ff9fc3427f44f4d9a42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире
ЕС внес журналистку Диану Панченко в санкционный список
Евросоюз внес в санкционный список журналистку Диану Панченко