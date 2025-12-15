Рейтинг@Mail.ru
ЕС введет санкции против 40 морских судов в рамках антироссийских санкций - РИА Новости, 15.12.2025
09:48 15.12.2025
ЕС введет санкции против 40 морских судов в рамках антироссийских санкций
ЕС внесет 40 морских судов в рамках санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества. РИА Новости, 15.12.2025
россия, брюссель, кайя каллас, евросоюз
Россия, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз
ЕС введет санкции против 40 морских судов в рамках антироссийских санкций

ЕС введет санкции против 40 судов теневого флота

Нефтяной танкер
Нефтяной танкер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. ЕС внесет 40 морских судов в рамках санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества.
"Мы примем решение сегодня в отношении судов "теневого флота". У нас есть 40 дополнительных судов плюс вспомогательные средства", - сказала она.
В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России
В ЕС обсуждают захват танкеров, якобы входящих в "теневой флот" России
20 октября, 18:02
 
Россия Брюссель Кайя Каллас Евросоюз
 
 
