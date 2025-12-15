ЕС введет санкции против 40 морских судов в рамках антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. ЕС внесет 40 морских судов в рамках санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества.

"Мы примем решение сегодня в отношении судов "теневого флота". У нас есть 40 дополнительных судов плюс вспомогательные средства", - сказала она.