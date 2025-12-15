https://ria.ru/20251215/sanktsii-2062053487.html
ЕС введет санкции против 40 морских судов в рамках антироссийских санкций
ЕС введет санкции против 40 морских судов в рамках антироссийских санкций
ЕС внесет 40 морских судов в рамках санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества. РИА Новости, 15.12.2025
