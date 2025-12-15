Самигуллина: МФЦ "Полюс" позволяет бизнесу сосредоточиться на главной цели

О том, что такое многофункциональный центр (МФЦ) в крупной производственной компании, каким должен быть его лидер и как создать успешную команду, а также о растущей роли женщин в золотодобывающей отрасли РИА Новости рассказала генеральный директор МФЦ "Полюс" Наталья Самигуллина:

- Вы стали победителем премии "Талантливая женщина в современной индустрии – 2025" в номинации "Вдохновляющий лидер". Кто он - вдохновляющий лидер?

- Вдохновляющий лидер, на мой взгляд, это человек, способный влиять на окружающих для достижения общих целей и создавать атмосферу, в которой каждый сотрудник чувствует свою значимость и ценность. Он умеет подбирать нужных людей для каждой роли в организации, видит потенциал и помогает раскрыть его, создавая условия для профессионального роста и самореализации. Он ассоциирует себя со своей командой, готов вовлекаться во все процессы, щедро делясь своим опытом.

Есть понятие "руководитель" — это про управление процессами, и "лидер" – это про вдохновение сердец. Я строю свою работу на убеждении, что мой успех – это успех моей команды. Я веду людей, создавая синергию этих двух подходов. В моей команде работают профессионалы, я всегда активно слушаю их идеи и предложения, поощряю их открытость и честность в общении. Это создает между нами доверительную атмосферу, где все чувствуют себя комфортно и уверенно, а значит, готовы принимать на себя ответственность, проявлять инициативу и достигать амбициозных целей.

Вдохновляющее лидерство – катализатор роста, мотивации и преданности в команде. Рутина трансформируется в осмысленный процесс, поощряется инициатива и новаторство, сотрудники активно вовлекаются в обсуждение.

- Три года вы возглавляете МФЦ "Полюс". Вы же стояли у истоков его создания. Как сильно поменялся уровень и масштаб задач МФЦ?

- МФЦ в 2018 году начинал с классических сервисов: казначейство, HR, бухгалтерский и налоговый учет. МФЦ сегодня — это центр компетенций и экспертное ядро "Полюса". Мы гордимся созданием коммерческого бэк-офиса. HR экосистема МФЦ "Полюс" - уникальный набор функций, который связывает все элементы HR, образуя целостность поддержки управления. Как цифровой партнер мы занимаем проактивную позицию в развитии цифровой культуры принятия решений, став драйвером изменений.

Если говорить в цифрах, то мы охватываем более 20 направлений и это порядка 500 типов услуг, 50+ заказчиков в 6 часовых поясах, 8 регионах присутствия.

МФЦ активно расширяет области сопровождения основного бизнеса. Сегодня мы покрываем потребности производственного кластера в части аналитики, оценки запасов, геологоразведки, сопровождения проектов капитального строительства и других уникальных областях.

- Как МФЦ "Полюс" интегрируется в производственные процессы предприятий?

- Вы верно подметили, связь МФЦ "Полюс" с производственным кластером с каждым годом усиливается. Безусловно, многолетний опыт позволяет быстрее понимать процессы на этапе миграции функции в МФЦ. Нам важно учесть все нюансы для обеспечения бесшовного перехода и этапа стабилизации, поэтому мы детально анализируем каждый передаваемый процесс. Управление и развитие процессов — это наша основная задача, и мы всегда нацелены на повышение качества и эффективности любого направления.

- Как строится работа с командой и новыми сотрудниками, какие карьерные возможности и пути самореализации предлагает структура МФЦ?

- МФЦ "Полюс" сегодня — это настоящий экспертный центр компании. Вовлеченность, развитие и рост профессиональной экспертизы наших сотрудников являются нашими приоритетами.

Мы предоставляем широкие возможности для обучения, включая востребованные цифровые навыки, участие в профессиональных конференциях и сообществах, а также возможность работать над интересными проектами. Акцент на постоянном совершенствовании способствует карьерному росту каждого сотрудника.

В МФЦ мы тестируем гибкие графики работы, включая удаленный и гибридный форматы, развиваем каналы качественной обратной связи и улучшаем социальную инфраструктуру наших офисов в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Хабаровске и, конечно же, в нашем сердце — Красноярске. Мы внимательно следим за тенденциями рынка, поэтому можем предложить конкурентный уровень оплаты труда и обширный пакет гарантий, компенсаций и льгот, что создает у наших сотрудников ощущение безопасности и стабильности.

Адаптация новых сотрудников у нас организована с использованием цифровых инструментов: чат-ботов, автоматических рассылок и пульс-опросов. В настоящее время мы готовим к запуску цифрового аватара, который будет приветствовать новеньких в команде, надеясь соответствовать ожиданиям молодого поколения. Однако, адаптация не ограничивается только технологиями: теплый человеческий контакт играет важную роль. Общий велком-тренинг от команды рекрутеров, забота руководителя и наставника, регулярные сессии обратной связи — все это создает атмосферу поддержки и доверия.

Мы активно работаем со студенческим кадровым резервом: ежегодно 50% наших бывших практикантов возвращаются в компанию на постоянную работу. Уделяем внимание развитию руководителей, которые умеют вдохновлять и мотивировать команду. Возможность горизонтальной ротации в компании открывает перед нашими сотрудниками новые горизонты. Примером такого роста стал путь одного из наших бизнес-партнеров по управлению персоналом: от младшего специалиста группы учета рабочего времени до руководителя отдела фронт-офисов.

Корпоративные мероприятия формируют уникальную атмосферу единства и командного духа. В этом году масштабное событие "Полюсиада-2025" объединило спортивные соревнования, конкурс профмастерства и семейные активности. В спортивном треке наши сотрудники, выступая в составе сборной Красноярска, завоевали почетное второе место, уступив главному победителю всего лишь 0,1 балла. Этот успех стал ярким примером нашей целеустремленности и сплоченности. В профессиональном треке нам досталась победа в номинации "Перспективный молодой сотрудник".

Мы признаем заслуги наших сотрудников внутри МФЦ. В рамках локального конкурса профессионального мастерства мы отметили выдающиеся достижения в трех номинациях: "Лучший руководитель", "Перспективный молодой сотрудник" (за реализацию инициатив и проектов, выходящих за рамки профессиональной деятельности) и "Звезда МФЦ" (за профессиональные достижения за последние два года).

- Расскажите о новых проектах в МФЦ "Полюс"?

- Одним из ключевых направлений нашей работы является развитие цифрового ядра "Полюса", которое подразумевает внедрение проектов, способствующих развитию культуры принятия решений на основе данных. Важнейшей частью нашей операционной модели является непрерывное совершенствование процессов для снижения их стоимости при сохранении высоких стандартов качества. Аналитический центр МФЦ - важный элемент развития цифровой культуры, основная задача которого - обеспечить быстрый доступ к достоверной информации с использованием методик обследования и анализа бизнес-процессов, автоматизации, разработки программного обеспечения и чат-ботов, а также голосовых и интеллектуальных помощников на базе ML, OLAPи BI-решений.

Наш внутренний обучающий проект "Полюс.Лаб" направлен на изменение мышления и приобретение навыков self-автоматизации нашими сотрудниками. Для этого проводятся тренинги по визуализации данных, формированию эффектных презентаций, освоению сложного Excel и основам искусственного интеллекта. Такие знания позволят сотрудникам по-новому смотреть на привычные задачи и процессы, а также придадут уверенности при решении нестандартных кейсов.

Важным шагом к улучшению нашего сервиса стало понимание, что действующая система контроля рисков требует трансформации с учетом вызовов внешней среды. Мы нацелены на создание автономной контрольной среды, одним из основных блоков которой являются превентивные меры управления рисками. Мы видим путь через изменение видов инструментов контроля, обеспечивающих прозрачность и безошибочность, а также непрерывное тестирование системы внутреннего контроля.

С 2023 года мы наращиваем экспертизу в области синергии МФЦ и производственного кластера, начав с консолидации функции управления горнотранспортным комплексом в едином центре. А в этом году к нашей команде присоединилось новое подразделение — Дирекция минеральных ресурсов, состоящая из более чем 80 опытных геологов. Для МФЦ "Полюс" - это уникальный сервис, который значительно расширяет возможности поддержки основного производства и открывает перспективы роста эффективности процессов во всей компании. Концентрация передового опыта и лучших практик в едином ядре позволяет применять их точечно там, где это наиболее востребовано в конкретный момент времени. Более того, сосредоточение опытных сотрудников в центре компетенций позволяет компании сохранять уникальных экспертов.

- Оцените роль женщин-специалистов в золотодобывающей отрасли. На ваш взгляд, будет ли сокращаться доля "неженских" профессий по мере роста автоматизации и роботизации?

- Исследования подтверждают, что гендерно сбалансированные команды демонстрируют высокую эффективность благодаря ряду факторов. Во-первых, разнообразие взглядов обогащает процесс принятия решений, способствуя применению более креативных и инновационных подходов. Во-вторых, мягкие навыки, которые больше присущи женщинам – эмпатия, коммуникация и сотрудничество — качества, которые невозможно измерить цифрами, но при этом они имеют огромное значение для успешной работы команды. В-третьих, экспертиза в документации и данных: женщины традиционно занимают ключевые позиции в области юриспруденции, финансов, бухгалтерии и кадрового учета, обеспечивая надежную обработку информации и формирование отчетности. Таким образом, вклад женщин в золотодобывающую отрасль не только ценен, но и необходим для достижения устойчивого успеха и развития.

Безусловно, по мере роста автоматизации и роботизации будет меняться структура занятости. Я считаю, что в большей степени это будет зависеть от качества навыков, а не от гендерных признаков. Причем автоматизация также может привести к созданию новых профессий, которые требуют новых знаний и умений и могут быть как женскими, так и неженскими.

С другой стороны, можем предположить, что с ростом автоматизации увеличится спрос на навыки, которые трудно автоматизировать, такие как креативность, эмпатия, эмоциональный интеллект. А у женщин в общей массе эти качества развиты в большей степени, чем у мужчин. Таким образом для женщин откроются новые возможности.

В целом в последнее время мы наблюдаем постепенное изменение восприятия гендерных ролей, а, следовательно, и распределения рабочих мест. Поэтому я абсолютно спокойна и за женщин, и за мужчин. Уверена, у тех, кто хочет работать и с полной отдачей вовлечен в процесс, всегда будут возможности для развития и роста независимо от возраста и пола.

- Какими профессиональными достижениями, командными или личными, вы больше всего гордитесь?

- Мы с гордостью отмечаем наши достижения в работе, которые стали результатом совместных усилий и стремления к высоким стандартам. Так, наш центр получил награду "Лучший ОЦО-2021". В рамках премии "Лучший ОЦО-2024" МФЦ "Полюс" также был удостоен заслуженных наград: "ОЦО – двигатель изменений" — как подтверждение нашей роли в трансформации и инновациях, и "Эффективные бизнес-процессы" — как признание наших усилий по оптимизации рабочих процессов. На премии "Лучший ОЦО России и СНГ 2024" нашей команде удалось завоевать одну из самых престижных наград — "Лучший проект по повышению эффективности". А победа в номинации "Перспективный молодой сотрудник" в рамках "Полюсиады – 2025" - подтверждение того, что молодежь заинтересована в саморазвитии и развитии корпоративной среды.

Кроме того, мы провели исследование по развитию экосистем в цифровой экономике, что стало важным вкладом в научное знание и наш профессиональный рост.

- Расскажите о ваших увлечениях. Как они помогают восстанавливаться после работы?

- С изменением места жительства претерпели изменения и мои увлечения. То, что дает мне ресурс. Здесь, в Сибири, легко найти подходящий формат для семейного отдыха: большое количество локаций делают прогулки особенно разнообразными, насыщенная event-программа Красноярска всегда может предложить событие под настроение. Мне нравится коллекционировать рецепты сибирской кухни, а Красноярск широко признан как гастрономическая столица Сибири, поэтому отлично подходит для такого моего увлечения.