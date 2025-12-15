Главу МИД Белоруссии внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу главного главу МИД Белоруссии Максима Рыженкова, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что Рыженков якобы "покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины". Примечательно, что среди его "проступков" указана лишь деятельность на посту руководителя Белорусской федерации баскетбола.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.