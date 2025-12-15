Рейтинг@Mail.ru
Главу МИД Белоруссии внесли в базу "Миротворца"
09:06 15.12.2025
Главу МИД Белоруссии внесли в базу "Миротворца"
Главу МИД Белоруссии внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 15.12.2025
Главу МИД Белоруссии внесли в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу главного главу МИД Белоруссии Максима Рыженкова, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T09:06:00+03:00
2025-12-15T09:08:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
белоруссия
максим рыженков
дунья миятович
мария захарова
обсе
донецкая народная республика
луганская народная республика
белоруссия
Главу МИД Белоруссии внесли в базу "Миротворца"

Главу МИД Белоруссии Рыженкова внесли в базу сайта «Миротворец»

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу главного главу МИД Белоруссии Максима Рыженкова, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что Рыженков якобы "покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины". Примечательно, что среди его "проступков" указана лишь деятельность на посту руководителя Белорусской федерации баскетбола.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Российского блогера внесли в базу "Миротворца" после пародий на Зеленского
28 сентября, 17:38
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБелоруссияМаксим РыженковДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
