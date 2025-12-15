Сафонов объяснил свою пропажу на фотографии "ПСЖ"

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов заявил, что представители пресс-службы "Пари Сен-Жермен" не удаляли его с групповой фотографии игроков команды.
В воскресенье французская команда отправилась в Катар, чтобы сыграть 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". На сделанной перед полетом групповой фотографии футболистов "ПСЖ", которая была выложена в официальном аккаунте клуба в соцсети X, Сафонов отсутствует. При этом на опубликованном перед этим видео российский голкипер стоит за одноклубниками Хвичей Кварацхелией и Люкой Шевалье.
"Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке - расслабься и не порть фотографию. Пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился", - написал Сафонов в Telegram-канале.
Сафонову 26 лет, последние три матча он выходил в старте "ПСЖ". Россиянин перешел в состав парижан из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
