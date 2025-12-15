Рейтинг@Mail.ru
Сафонов объяснил свою пропажу на фотографии "ПСЖ"
Футбол
 
14:33 15.12.2025 (обновлено: 14:49 15.12.2025)
Сафонов объяснил свою пропажу на фотографии "ПСЖ"
Сафонов объяснил свою пропажу на фотографии "ПСЖ"
Российский голкипер Матвей Сафонов заявил, что представители пресс-службы "Пари Сен-Жермен" не удаляли его с групповой фотографии игроков команды. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
/20251215/safonov-2062111717.html
Сафонов объяснил свою пропажу на фотографии "ПСЖ"

Сафонов заявил, что "ПСЖ" не удалял его с командного фото, а он притаился

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов заявил, что представители пресс-службы "Пари Сен-Жермен" не удаляли его с групповой фотографии игроков команды.
В воскресенье французская команда отправилась в Катар, чтобы сыграть 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". На сделанной перед полетом групповой фотографии футболистов "ПСЖ", которая была выложена в официальном аккаунте клуба в соцсети X, Сафонов отсутствует. При этом на опубликованном перед этим видео российский голкипер стоит за одноклубниками Хвичей Кварацхелией и Люкой Шевалье.
«
"Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке - расслабься и не порть фотографию. Пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился", - написал Сафонов в Telegram-канале.
Сафонову 26 лет, последние три матча он выходил в старте "ПСЖ". Россиянин перешел в состав парижан из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Игроки французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен перед вылетом в Катар - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"ПСЖ" удалил Сафонова с группового фото
Футбол Спорт Люка Шевалье Хвича Кварацхелия Матвей Сафонов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Фламенго Краснодар Вокруг спорта
 
