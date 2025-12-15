"ПСЖ" удалил Сафонова с группового фото

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российского голкипера Матвея Сафонова удалили с групповой фотографии игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".
В воскресенье французская команда отправилась в Катар, чтобы сыграть 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". На сделанной перед полетом групповой фотографии футболистов "ПСЖ", которая была опубликована в официальном аккаунте клуба в соцсети X, Сафонов отсутствует. При этом на опубликованном перед этим видео российский голкипер стоит за одноклубниками Хвичей Кварацхелией и Люкой Шевалье.
Игроки французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" перед вылетом в Катар. Кадр видео
Сафонову 26 лет, последние три матча он выходил в старте "ПСЖ". Россиянин перешел в состав парижан из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.