Футбол
 
12:46 15.12.2025 (обновлено: 13:27 15.12.2025)
"ПСЖ" удалил Сафонова с группового фото
"ПСЖ" удалил Сафонова с группового фото
Российского голкипера Матвея Сафонова удалили с групповой фотографии игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". РИА Новости Спорт, 15.12.2025
/20251214/kafanov-2061938922.html
спорт, хвича кварацхелия, матвей сафонов, люка шевалье, пари сен-жермен (псж), фламенго, вокруг спорта, скандал
Футбол, Спорт, Хвича Кварацхелия, Матвей Сафонов, Люка Шевалье, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Вокруг спорта, скандал
"ПСЖ" удалил Сафонова с группового фото

"ПСЖ" удалил российского вратаря Сафонова с группового фото

Игроки французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" перед вылетом в Катар
Игроки французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен перед вылетом в Катар - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Paris Saint-Germain
Игроки французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" перед вылетом в Катар
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российского голкипера Матвея Сафонова удалили с групповой фотографии игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".
В воскресенье французская команда отправилась в Катар, чтобы сыграть 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". На сделанной перед полетом групповой фотографии футболистов "ПСЖ", которая была опубликована в официальном аккаунте клуба в соцсети X, Сафонов отсутствует. При этом на опубликованном перед этим видео российский голкипер стоит за одноклубниками Хвичей Кварацхелией и Люкой Шевалье.
Игроки французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" перед вылетом в Катар. Кадр видео
Игроки французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен перед вылетом в Катар. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Игроки французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" перед вылетом в Катар. Кадр видео
Сафонову 26 лет, последние три матча он выходил в старте "ПСЖ". Россиянин перешел в состав парижан из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
В сборной России не нашли вины Сафонова в пропущенных от "Меца" мячах
14 декабря, 11:28
14 декабря, 11:28
 
