В РПЦ поддержали британских христиан, выступивших в защиту Рождества

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают консервативных британских христиан, которые выступили в защиту праздника Рождества Христова, рассказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.