В РПЦ поддержали британских христиан, выступивших в защиту Рождества

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают консервативных британских христиан, которые выступили в защиту праздника Рождества Христова, рассказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В субботу в центре Лондона прошла массовая акция с элементами рождественского концерта в защиту традиционного Рождества под названием "вернем Христа в Рождество". На акцию пришли десятки тысяч человек, чтобы выразить свое недовольство секуляризацией праздника и попытками нивелировать христианскую культуру страны. Организаторы ранее описали мероприятие как "рождественский концерт на открытом воздухе" и заявили, что оно положит начало "новому возрождению христианства в Великобритании, прославит наше наследие, культуру и христианскую идентичность".
"Поддерживаем консервативных британских христиан, которые хотят отстоять свое право праздновать Рождество так, как это делали много поколений их предков. Тенденция зачищать публичное пространство от христианских символов - способ уничтожения христианской цивилизации. Отрадно, что в России недавно был принят закон, запрещающий замарывать крест", - сказал Кипшидзе.
Госдума в июле приняла закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Законом устанавливается запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов. Соответствующий запрет вводится в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе.