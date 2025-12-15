Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ поддержали британских христиан, выступивших в защиту Рождества
Религия
 
16:46 15.12.2025
В РПЦ поддержали британских христиан, выступивших в защиту Рождества
В РПЦ поддержали британских христиан, выступивших в защиту Рождества - РИА Новости, 15.12.2025
В РПЦ поддержали британских христиан, выступивших в защиту Рождества
В Русской православной церкви поддерживают консервативных британских христиан, которые выступили в защиту праздника Рождества Христова, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:46:00+03:00
2025-12-15T16:46:00+03:00
религия
лондон
великобритания
русская православная церковь
вахтанг кипшидзе
лондон, великобритания, русская православная церковь, вахтанг кипшидзе
Религия, Лондон, Великобритания, Русская православная церковь, Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ поддержали британских христиан, выступивших в защиту Рождества

РИА Новости: РПЦ поддержала выступивших в защиту Рождества британских христиан

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают консервативных британских христиан, которые выступили в защиту праздника Рождества Христова, рассказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В субботу в центре Лондона прошла массовая акция с элементами рождественского концерта в защиту традиционного Рождества под названием "вернем Христа в Рождество". На акцию пришли десятки тысяч человек, чтобы выразить свое недовольство секуляризацией праздника и попытками нивелировать христианскую культуру страны. Организаторы ранее описали мероприятие как "рождественский концерт на открытом воздухе" и заявили, что оно положит начало "новому возрождению христианства в Великобритании, прославит наше наследие, культуру и христианскую идентичность".
"Поддерживаем консервативных британских христиан, которые хотят отстоять свое право праздновать Рождество так, как это делали много поколений их предков. Тенденция зачищать публичное пространство от христианских символов - способ уничтожения христианской цивилизации. Отрадно, что в России недавно был принят закон, запрещающий замарывать крест", - сказал Кипшидзе.
Госдума в июле приняла закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Законом устанавливается запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов. Соответствующий запрет вводится в СМИ, в интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе.
РелигияЛондонВеликобританияРусская православная церковьВахтанг Кипшидзе
 
 
