Директора фонда ОМС Самарской области объявили в розыск

САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Директор территориального фонда ОМС Самарской области Владислав Романов объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Директор фонда ОМС Самарской области Владислав Романов объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какой статье УК РФ.
В фонде заявили РИА Новости, что Романов находится в отпуске, отказавшись сообщить его даты и комментировать данные о розыске.
В региональном ГУМВД России ситуацию не комментируют.
Ранее на одном из оперативных совещаний в областном правительстве глава региона Вячеслав Федорищев поручил провести проверку территориального фонда ОМС. В ноябре были представлены результаты проверки, при которой выявили системные нарушения в использовании средств. В их числе - 134 случая оплаты медпомощи, при этом дата оказания помощи была позже даты смерти, и 148 фактов финансирования лечения граждан, призванных на срочную военную службу и временно выбывших из системы ОМС. Федорищев поручил завершить комплексную проверку, а затем передать ее итоги в федеральный фонд и правоохранительные органы.