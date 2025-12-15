Директора фонда ОМС Самарской области объявили в розыск

САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Директор территориального фонда ОМС Самарской области Владислав Романов объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В фонде заявили РИА Новости, что Романов находится в отпуске, отказавшись сообщить его даты и комментировать данные о розыске.