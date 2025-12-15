В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек — РИА Новости. В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС из-за падения обломков украинского дрона, сообщил глава города Александр Скрябин.
"Принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА", — написал он в Telegram-канале по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, власти создадут оперативный штаб и комиссии для оценки ущерба, а также проведут обход, чтобы зафиксировать повреждения.
Минувшей ночью Ростов-на-Дону, а также Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы подверглись массированному налету украинских беспилотников. В областном центре загорелись два автомобиля, при этом пострадал владелец одной из машин, попытавшийся потушить огонь.
По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией России сбили 130 украинских дронов, из них восемь — над Ростовской областью.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18