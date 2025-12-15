Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 15.12.2025 (обновлено: 12:09 15.12.2025)
В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС
В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС из-за падения обломков украинского дрона, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 15.12.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек — РИА Новости. В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели локальный режим ЧС из-за падения обломков украинского дрона, сообщил глава города Александр Скрябин.
"Принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА", — написал он в Telegram-канале по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Над 11 регионами и Каспийским морем за ночь сбили 130 беспилотников
07:38
Кроме того, власти создадут оперативный штаб и комиссии для оценки ущерба, а также проведут обход, чтобы зафиксировать повреждения.
Минувшей ночью Ростов-на-Дону, а также Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы подверглись массированному налету украинских беспилотников. В областном центре загорелись два автомобиля, при этом пострадал владелец одной из машин, попытавшийся потушить огонь.
По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией России сбили 130 украинских дронов, из них восемь — над Ростовской областью.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
