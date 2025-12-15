Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
21:55 15.12.2025
Россия готова поддержать усилия Ирана по преодолению кризиса, заявил Лавров
Россия готова поддержать усилия Ирана по преодолению кризиса, заявил Лавров
Россия готова поддержать усилия Ирана по преодолению связанного с иранской ядерной программой кризиса, в том числе в отношениях с Международным агентством по... РИА Новости, 15.12.2025
Россия готова поддержать усилия Ирана по преодолению кризиса, заявил Лавров

Лавров: Россия готова поддержать усилия Ирана по преодолению кризиса с МАГАТЭ

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Россия готова поддержать усилия Ирана по преодолению связанного с иранской ядерной программой кризиса, в том числе в отношениях с Международным агентством по атомной энергии и Западом в целом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы поддерживать усилия, которые сейчас предпринимает Исламская Республика Иран, чтобы преодолеть этот кризис, в том числе в отношениях с МАГАТЭ и в целом с Западом. Понимаем вашу позицию", - сказал министр в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Россия и Иран обсуждали восстановление отношений с МАГАТЭ, заявил Лавров
Он подчеркнул, что, как говорил президент РФ Владимир Путин, Москва будет занимать ту позицию, которую Тегеран выберет в интересах иранского народа.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной. Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенного в сентябре. Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ было заключено в Египте в сентябре и определяло контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну. Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США и Израилем, представители МАГАТЭ не посещали. Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.
Россия и Иран запланировали строительство новых блоков АЭС, заявил Лавров
