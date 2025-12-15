Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда будет выступать в поддержку Ирана, заявил Лавров - РИА Новости, 15.12.2025
22:00 15.12.2025
Россия всегда будет выступать в поддержку Ирана, заявил Лавров
Россия всегда будет выступать в поддержку Ирана и его законных прав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.12.2025
Россия всегда будет выступать в поддержку Ирана, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия всегда будет выступать в поддержку Ирана и его законных прав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Между Россией и Ираном действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Мы всегда будем выступать в поддержку Ирана и его законных прав", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана", отвечая на вопрос, будет ли Россия рядом с Ираном, если против него будет объявлена война.
"За последние месяцы Исламская Республика четко заявляла, что не заинтересована в войне и в новых конфликтах, а – наоборот – заинтересована в том, чтобы путем диалога решать любые проблемы на основе уважения суверенных и законных прав. Мы такую позицию полностью поддерживаем", - заключил министр.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
8 апреля, 13:31
 
