Россия всегда будет выступать в поддержку Ирана, заявил Лавров

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия всегда будет выступать в поддержку Ирана и его законных прав, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"За последние месяцы Исламская Республика четко заявляла, что не заинтересована в войне и в новых конфликтах, а – наоборот – заинтересована в том, чтобы путем диалога решать любые проблемы на основе уважения суверенных и законных прав. Мы такую позицию полностью поддерживаем", - заключил министр.