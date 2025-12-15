Россия и Иран запланировали строительство новых блоков АЭС, заявил Лавров

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия и Иран запланировала строительство новых блоков АЭС, некоторые из которых уже находятся в работе, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Помимо коридора "Север – Юг" есть ещё и такой флагманский проект, как АЭС "Бушер", строительство которой продолжается. Запланированы и уже находятся в работе новые блоки", - заявил он медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
Лавров отметил важность своевременного исполнения обязательств, взятых государствами. При накоплении значительных объемов задолженностей по разным причинам строительство блоков АЭС не может продвигаться дальше из-за нехватки финансирования, уточнил он.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
