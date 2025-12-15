Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран запланировали строительство новых блоков АЭС, заявил Лавров
21:47 15.12.2025 (обновлено: 21:48 15.12.2025)
Россия и Иран запланировали строительство новых блоков АЭС, заявил Лавров
Россия и Иран запланировали строительство новых блоков АЭС, заявил Лавров - РИА Новости, 15.12.2025
Россия и Иран запланировали строительство новых блоков АЭС, заявил Лавров
Россия и Иран запланировала строительство новых блоков АЭС, некоторые из которых уже находятся в работе, заявил министр иностранных дел Российской Федерации... РИА Новости, 15.12.2025
экономика, иран, россия, сергей лавров, бушерская аэс
Экономика, Иран, Россия, Сергей Лавров, Бушерская АЭС
Россия и Иран запланировали строительство новых блоков АЭС, заявил Лавров

Лавров: Россия и Иран запланировали строительство новых блоков АЭС

© РИА Новости / Сергей ГунеевСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия и Иран запланировала строительство новых блоков АЭС, некоторые из которых уже находятся в работе, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Помимо коридора "Север – Юг" есть ещё и такой флагманский проект, как АЭС "Бушер", строительство которой продолжается. Запланированы и уже находятся в работе новые блоки", - заявил он медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране
17 ноября, 16:19
Лавров отметил важность своевременного исполнения обязательств, взятых государствами. При накоплении значительных объемов задолженностей по разным причинам строительство блоков АЭС не может продвигаться дальше из-за нехватки финансирования, уточнил он.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
В конце сентября Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков
12 декабря, 14:11
 
ЭкономикаИранРоссияСергей ЛавровБушерская АЭС
 
 
