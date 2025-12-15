Большинство бельгийцев против использования активов России, показал опрос

"Это новость, которая придаст дополнительную поддержку Барту Де Веверу за несколько дней до саммита ЕС. Согласно нашему большому опросу Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM, 67% бельгийцев не хотят, чтобы правительство соглашалось использовать активы ЦБ России, в основном замороженные в Бельгии, для финансирования помощи Украине", - говорится в материале газеты Le Soir.