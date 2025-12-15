Рейтинг@Mail.ru
Большинство бельгийцев против использования активов России, показал опрос - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/rossija-2062187851.html
Большинство бельгийцев против использования активов России, показал опрос
Большинство бельгийцев против использования активов России, показал опрос - РИА Новости, 15.12.2025
Большинство бельгийцев против использования активов России, показал опрос
Более двух третей бельгийцев выступают против использования российских активов для финансирования Украины, поддерживая позицию премьера страны Барта Де Вевера,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:20:00+03:00
2025-12-15T17:20:00+03:00
в мире
украина
россия
бельгия
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_e577e4f72fef44894689101e65200415.jpg
https://ria.ru/20251215/smi-2062090450.html
https://ria.ru/20251213/plan-2061859653.html
https://ria.ru/20251125/belgiya-2057282167.html
украина
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_1:0:500:374_1920x0_80_0_0_dceccb3a93d09ddf8597fcb5157c6433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, бельгия, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Бельгия, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Большинство бельгийцев против использования активов России, показал опрос

Опрос Soir: 67% бельгийцев против использования активов РФ для помощи Украине

© Flickr / fdecomiteБельгийский флаг
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Flickr / fdecomite
Бельгийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Более двух третей бельгийцев выступают против использования российских активов для финансирования Украины, поддерживая позицию премьера страны Барта Де Вевера, следует из результатов совместного исследования, которые публикует газета Le Soir.
На прошлой неделе премьер Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Любое решение по российским активам расколет единство в ЕС, пишут СМИ
11:54
"Это новость, которая придаст дополнительную поддержку Барту Де Веверу за несколько дней до саммита ЕС. Согласно нашему большому опросу Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM, 67% бельгийцев не хотят, чтобы правительство соглашалось использовать активы ЦБ России, в основном замороженные в Бельгии, для финансирования помощи Украине", - говорится в материале газеты Le Soir.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Четыре страны выступили против плана ЕС по активам России, пишут СМИ
13 декабря, 16:52
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Бельгии и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ: позиция Бельгии по активам России не изменилась
25 ноября, 00:28
 
В миреУкраинаРоссияБельгияЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала