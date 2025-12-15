https://ria.ru/20251215/rossija-2062158693.html
В России заработали около 30 центров по беспилотным авиационным системам
В России заработали около 30 центров по беспилотным авиационным системам - РИА Новости, 15.12.2025
В России заработали около 30 центров по беспилотным авиационным системам
Около 30 центров по беспилотным авиационным системам заработало в России с начала года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.12.2025
