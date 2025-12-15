https://ria.ru/20251215/rossija-2062138760.html
В МИД назвали Россию надежным другом Африки
В мире, Россия, Африка, ООН
МИД: Россия исторически является надежным другом Африки
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия исторически является надежным другом Африки, она нацелена на то, чтобы помогать континенту в достижении политического, экономического, технологического суверенитета, заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
"Прошли два саммита "Россия - Африка", которые Владимир Владимирович (Путин, президент РФ
- ред.) охарактеризовал настоящим прорывом. По итогам второго был принят документ, план действий… Он охватывает широкий спектр отраслей, по которым мы взаимодействуем вместе с африканцами. Мы нацелены на то, чтобы быть надежным другом и партнером, на получение африканцами вот этого суверенитета", - сказала Довгаленко на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Она отметила, что в последнее время на континенте активно развиваются интеграционные процессы, для прохождения которых африканцам нужны надежные друзья.
"Надежным другом является Россия… Стремление к более справедливому миру, который лишен чьего-либо диктата, который основан на суверенном равенстве государств, на взаимном уважении, на признании вклада уникального каждой культуры, каждого народа в мировую сокровищницу, на уважение принципов устава ООН
- это такая неизменная константа российско-африканских отношений", - подчеркнула Довагеленко.
Дипломат добавила, что в концепции внешней политики РФ прямо зафиксирован приоритет поддержки суверенитета африканскиъ стран, как политического, экономического, так и технологического, образовательного и научного.