https://ria.ru/20251215/rossija-2062136493.html
Якушев рассказал о работе над Народной программой ЕР
Якушев рассказал о работе над Народной программой ЕР - РИА Новости, 15.12.2025
Якушев рассказал о работе над Народной программой ЕР
"Единая Россия" начала работу над новой "Народной программой", заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:22:00+03:00
2025-12-15T14:22:00+03:00
2025-12-15T14:22:00+03:00
россия
владимир якушев
владимир путин
единая россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062129846_0:0:3260:1833_1920x0_80_0_0_e2a6340f0e5e147866db615f59fd6d6b.jpg
https://ria.ru/20251212/edinaya-2061723036.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062129846_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_b444a6a9387e114abbe5c377294f0158.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир якушев, владимир путин, единая россия, политика
Россия, Владимир Якушев, Владимир Путин, Единая Россия, Политика
Якушев рассказал о работе над Народной программой ЕР
Якушев: ЕР начала работу над новой "Народной программой 2.0"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Единая Россия" начала работу над новой "Народной программой", заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Президент России Владимир Путин
в понедельник провел встречу с Якушевым
.
"Что касается избирательной кампании 2026 года: мы уже работаем над тем, чтобы четко выработать стратегию проведения этой кампании. И начали уже работу над тем, чтобы новая программа, "Народная программа 2.0" - так мы ее пока по рабочему называем - действительно отражала все те пожелания, которые мы должны получить с мест", - сказал Якушев.
Он отметил, что перед этим партия должна провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит действие в 2026 году.
"Мы это тоже планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы", - подчеркнул Якушев.