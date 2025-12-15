Якушев рассказал о работе над Народной программой ЕР

"Что касается избирательной кампании 2026 года: мы уже работаем над тем, чтобы четко выработать стратегию проведения этой кампании. И начали уже работу над тем, чтобы новая программа, "Народная программа 2.0" - так мы ее пока по рабочему называем - действительно отражала все те пожелания, которые мы должны получить с мест", - сказал Якушев.