Якушев рассказал о работе над Народной программой ЕР - РИА Новости, 15.12.2025
14:22 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/rossija-2062136493.html
Якушев рассказал о работе над Народной программой ЕР
"Единая Россия" начала работу над новой "Народной программой", заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. РИА Новости, 15.12.2025
Якушев рассказал о работе над Народной программой ЕР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев во время встречи в Кремле
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Единая Россия" начала работу над новой "Народной программой", заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с Якушевым.
"Что касается избирательной кампании 2026 года: мы уже работаем над тем, чтобы четко выработать стратегию проведения этой кампании. И начали уже работу над тем, чтобы новая программа, "Народная программа 2.0" - так мы ее пока по рабочему называем - действительно отражала все те пожелания, которые мы должны получить с мест", - сказал Якушев.
Он отметил, что перед этим партия должна провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит действие в 2026 году.
"Мы это тоже планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы", - подчеркнул Якушев.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Владимир Якушев выступает на заседании в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Народная программа подтвердит единство народов, заявили в "Единой России"
12 декабря, 17:32
 
