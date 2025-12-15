Россия выражает поддержку Венесуэле, испытывающей давление, заявил дипломат

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия подтверждает свою поддержку курса властей Венесуэлы, которая сегодня подвергается неприкрытому давлению и шантажу, сообщил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Рад приветствовать представительную делегацию гостей из Венесуэлы - страны, которая подвергается сейчас неприкрытому политическому давлению и военному шантажу. В эти дни мы выражаем нашу солидарность с венесуэльским народом, подтверждаем поддержку курса правительства Николаса Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета родины", - сказал он на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
