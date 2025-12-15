МВД зафиксировало снижение количества фиктивных прописок

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 16 тысяч граждан России снято с регистрационного учета по месту пребывания и жительства в связи с фиктивной регистрацией с начала 2025 года, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, Более 16 тысяч граждан России снято с регистрационного учета по месту пребывания и жительства в связи с фиктивной регистрацией с начала 2025 года, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"С начала 2025 года с регистрационного учета по месту пребывания и жительства в связи с фиктивной регистрацией снято 16 094 гражданина Российской Федерации. За 11 месяцев прошлого года эта цифра была выше почти в два раза – 27 319 человек", - написала она в Telegram-канале.

Волк напомнила, что фиктивная регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства является нарушением закона и влечет за собой как административную (статья 19.15.2 КоАП РФ), так и уголовную ответственность (статья 322.2 УК РФ).

Она отметила, что в основном такие правонарушения фиксируются в северных регионах России, в которых величина прожиточного минимума выше, чем в среднем по стране. Сотрудники подразделений по вопросам миграции активно пресекают такие незаконные действия и передают соответствующую информацию в Социальный фонд России для прекращения социальных выплат гражданам, нарушившим законодательство.