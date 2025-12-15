Рейтинг@Mail.ru
МВД зафиксировало снижение количества фиктивных прописок - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/rossija-2062080595.html
МВД зафиксировало снижение количества фиктивных прописок
МВД зафиксировало снижение количества фиктивных прописок - РИА Новости, 15.12.2025
МВД зафиксировало снижение количества фиктивных прописок
Более 16 тысяч граждан России снято с регистрационного учета по месту пребывания и жительства в связи с фиктивной регистрацией с начала 2025 года, что в 1,7... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:16:00+03:00
2025-12-15T11:16:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20251204/kazan-2059701177.html
https://ria.ru/20250226/kamchatka-2001625145.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
МВД зафиксировало снижение количества фиктивных прописок

МВД зафиксировало снижение в 1,7 раза количества фиктивных прописок в 2025 г

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 16 тысяч граждан России снято с регистрационного учета по месту пребывания и жительства в связи с фиктивной регистрацией с начала 2025 года, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"С начала 2025 года с регистрационного учета по месту пребывания и жительства в связи с фиктивной регистрацией снято 16 094 гражданина Российской Федерации. За 11 месяцев прошлого года эта цифра была выше почти в два раза – 27 319 человек", - написала она в Telegram-канале.
Исус Христос - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
4 декабря, 09:59
Волк напомнила, что фиктивная регистрация гражданина России по месту пребывания или по месту жительства является нарушением закона и влечет за собой как административную (статья 19.15.2 КоАП РФ), так и уголовную ответственность (статья 322.2 УК РФ).
Она отметила, что в основном такие правонарушения фиксируются в северных регионах России, в которых величина прожиточного минимума выше, чем в среднем по стране. Сотрудники подразделений по вопросам миграции активно пресекают такие незаконные действия и передают соответствующую информацию в Социальный фонд России для прекращения социальных выплат гражданам, нарушившим законодательство.
"Кроме того, получение выплат гражданином, который фиктивно зарегистрировался по месту пребывания или по месту жительства, также содержит признаки уголовно наказуемого деяния", - заключила Волк.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
На Камчатке женщину задержали за фиктивную регистрацию 150 мигрантов
26 февраля, 06:28
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала