Россия ввезла максимальное с 2021 года число автомобилей из Южной Кореи

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия в январе-ноябре ввезла легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму свыше одного миллиарда долларов - впервые с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы.

Так, российские компании ввезли южнокорейских "легковушек" на 1,02 миллиарда долларов против 567,4 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальной стоимостью импорта с 2021 года, когда он составил 2,2 миллиарда долларов.