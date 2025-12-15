Рейтинг@Mail.ru
Россия ввезла максимальное с 2021 года число автомобилей из Южной Кореи - РИА Новости, 15.12.2025
11:14 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/rossija-2062079687.html
Россия ввезла максимальное с 2021 года число автомобилей из Южной Кореи
Россия ввезла максимальное с 2021 года число автомобилей из Южной Кореи - РИА Новости, 15.12.2025
Россия ввезла максимальное с 2021 года число автомобилей из Южной Кореи
Россия в январе-ноябре ввезла легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму свыше одного миллиарда долларов - впервые с 2021 года, следует из анализа РИА Новости РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:14:00+03:00
2025-12-15T11:14:00+03:00
экономика
россия
южная корея
сша
россия
южная корея
сша
экономика, россия, южная корея, сша
Экономика, Россия, Южная Корея, США
Россия ввезла максимальное с 2021 года число автомобилей из Южной Кореи

РИА Новости: РФ ввезла легковых авто из Южной Кореи на рекордные $1,02 млрд

© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип компании Kia на автомобиле
Логотип компании Kia на автомобиле - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Логотип компании Kia на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия в январе-ноябре ввезла легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму свыше одного миллиарда долларов - впервые с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы.
Так, российские компании ввезли южнокорейских "легковушек" на 1,02 миллиарда долларов против 567,4 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальной стоимостью импорта с 2021 года, когда он составил 2,2 миллиарда долларов.
Крупнейшим покупателем "легковушек" из Южной Кореи за одиннадцать месяцев текущего года стали США с импортом на 27,5 миллиарда долларов, в тройку также вошли Канада (5,05 миллиарда) и Киргизия (3 миллиарда). Россия была одиннадцатой.
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи
19 сентября, 05:12
19 сентября, 05:12
 
Экономика Россия Южная Корея США
 
 
