Россия ввезла максимальное с 2021 года число автомобилей из Южной Кореи
Россия ввезла максимальное с 2021 года число автомобилей из Южной Кореи - РИА Новости, 15.12.2025
Россия ввезла максимальное с 2021 года число автомобилей из Южной Кореи
Россия в январе-ноябре ввезла легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму свыше одного миллиарда долларов - впервые с 2021 года, следует из анализа РИА Новости
Россия ввезла максимальное с 2021 года число автомобилей из Южной Кореи
РИА Новости: РФ ввезла легковых авто из Южной Кореи на рекордные $1,02 млрд
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия в январе-ноябре ввезла легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму свыше одного миллиарда долларов - впервые с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных корейской статслужбы.
Так, российские компании ввезли южнокорейских "легковушек" на 1,02 миллиарда долларов против 567,4 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальной стоимостью импорта с 2021 года, когда он составил 2,2 миллиарда долларов.
Крупнейшим покупателем "легковушек" из Южной Кореи
за одиннадцать месяцев текущего года стали США
с импортом на 27,5 миллиарда долларов, в тройку также вошли Канада
(5,05 миллиарда) и Киргизия
(3 миллиарда). Россия
была одиннадцатой.